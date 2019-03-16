Еврейская община Эстонии опасается вхождения Консервативной партии в правящую коалицию

Еврейская община Эстонии выразила в воскресенье обеспокоенность возможным приходом к власти националистической Консервативной народной партии.

"Участие Консервативной народной партии в переговорах о создании правящей коалиции и ее возможное вхождение в правительство пробуждает самые темные силы общества и провоцирует инциденты, подобные произошедшему с раввином", - говорится в обращении к общественности Совета еврейской общины страны.

"Мы осуждаем любые проявления антисемитизма, расизма, ксенофобии или другой дискриминации. Инцидент 16 марта с оскорблениями главного раввина Эстонии Шмуэля Кота (Shmuel Kot) на улице нашей столицы - это сигнал всем нам, нашему обществу. Считаем подобные проявления недопустимыми и невозможными", - отмечается в обращении.

Его авторы подчеркивают, что община обратилась в правоохранительные органы для расследования инцидента с главным раввином.

В обращении к общественности совет общины заявил, что многие члены партии консерваторов допускают враждебные по отношению к национальным меньшинствам высказывания, делящие общество на своих и чужих.

Как сообщалось, в минувшую субботу, когда Ш.Кот направлялся в синагогу вместе с детьми на шаббатную службу, к нему на улице приблизился мужчина, по-эстонски выкрикивавший антисемитские и нацистские лозунги.

Это был первый подобного рода инцидент за многолетнее пребывание раввина в Эстонии. Полиция начала расследование.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) осудил антисемитский выпад против главного раввина страны Ш.Кота.

С извинениями в связи с антисемитским выпадом в воскресенье в открытом письме обратился к главному раввину и глава Лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийльма (Urmas Viilma).

Консервативная народная партия считается радикальной националистической организацией, проповедующей ксенофобию и гомофобию. Ее возможный приход к власти вызывает тревогу и в Европе, поскольку консерваторы позиционируют себя евроскептиками.

Так, глава фракции ALDE (Альянс либералов и демократов за Европу) в Европарламенте Гай Верховштадт (Guy Verhofstadt) в письме премьер-министру Эстонии, председателю партии Центра Ю.Ратасу (центристы также входят в ALDE - ИФ) призвал не создавать коалицию с консерваторами, которых бывший премьер-министр Бельгии назвал "крайне правой партией, напоминающей фашистские режимы в Европе".

В то же время популистская политика консерваторов пользуется поддержкой в народе. На выборах в парламент 3 марта они смогли увеличить свое присутствие в парламенте почти в три раза: с 7 до 19 мандатов из 101. Вместе с прошедшими также в парламент партиями Центра и "Отечество", которые ведут переговоры о создании коалиции и которые все вместе набрали 57 депутатских мандатов, они имеют шансы создать правительство большинства.