

Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ. ФОТОФАКТ. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Бессонные ночи и нескончаемые хлопоты – то, через что приходится пройти каждой маме. Но все эти препятствия кажутся мелочью, когда смотришь на счастливую улыбку своего ребенка, наблюдаешь за его первыми шагами, слышишь первое слово… Быть мамой – почетный труд, который вознаграждается детской любовью, благодарностью и уважением. И, пожалуй, самой высокой наградой для матери является детская любовь и признательность.

12 марта 2019 года в танцевальном фойе Дворца культуры г.Солигорска при поддержке Солигорской районной организации «Белорусский союз женщин» чествовали многодетных матерей, которые родили и достойно воспитывают пятерых детей.



Почетными гостями праздника стали председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева и и.о. председателя Солигорского районного исполнительного комитета Людмила Фёдоровна Цыбуленок.























Председатель районного Совета депутатов Алла Калеева поздравила всех присутствующих в зале женщин с праздником, поблагодарил их за безграничное терпение и тепло домашнего очага.



В своём выступлении Алла Васильевна отметила, что сегодня милые дамы являются представителями самых разных профессий и им удается с успехом совмещать трудовую, общественную деятельность, а также оставаться любящими супругами и заботливыми матерями.







Теплые слова в адрес многодетных матерей также высказала и.о. председателя Солигорского районного исполнительного комитета Людмила Федоровна Цыбуленок.



– Многодетная мама вызывает особое уважение и восхищение. «Она несет нелегкую обязанность обеспечивать в своей семье взаимопонимание и взаимовыручку». Очень ответственное и серьезное дело – родить, воспитать, поставить на ноги детей. А воспитать пять и более детей – настоящий женский и материнский подвиг, который заслуживает высокой награды. Указ Президента Республики Беларусь о награждении орденом Матери женщин свидетельствует о почете и поддержке в нашей стране многодетных матерей —считает Людмила Фёдоровна Цыбулёнок.















Указом Президента Республики Беларусь № 95 от 28 февраля 2019 года орденом Матери были награждены:



— Ирина Александровна Булка.



— Марина Андреевна Волосевич.



— Татьяна Александровна Заблоцкая.



— Наталия Дмитриевна Лопан.



— Оксана Александровна Мосейчук.















Государственные награды женщины получили из рук председателя районного Совета депутатов Аллы Васильевны Калеевой и исполняющей обязанности председателя Солигорского районного исполнительного комитета Людмилы Федоровны Цыбуленок.



Получая награды, женщины не могли скрыть эмоций. Поддержать их пришли самые близкие и родные люди.































Все участницы торжественного приема получили цветы и подарки. Праздничную атмосферу для приглашенных создавали артисты Дворца культуры г. Солигорска Арина Курлович, Кристина Кисличук, Любовь Ермакович, Михаил Герасименя.

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