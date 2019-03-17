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Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ.

18.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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12 марта 2019 18:05 3003

Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Бессонные ночи и нескончаемые хлопоты – то, через что приходится пройти каждой маме. Но все эти препятствия кажутся мелочью, когда смотришь на счастливую улыбку своего ребенка, наблюдаешь за его первыми шагами, слышишь первое слово…  Быть мамой – почетный труд, который вознаграждается детской любовью, благодарностью и уважением. И, пожалуй, самой высокой наградой для матери является детская любовь и признательность.

Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ.

12 марта 2019 года в танцевальном фойе Дворца культуры г.Солигорска при поддержке Солигорской районной организации «Белорусский союз женщин» чествовали многодетных матерей, которые родили и достойно воспитывают пятерых детей.

Почетными гостями праздника стали председатель районного Совета депутатов Алла Васильевна Калеева и и.о. председателя Солигорского районного исполнительного комитета Людмила Фёдоровна Цыбуленок.

Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ.
Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ.
Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ.
Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ.
Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ.

Председатель районного Совета депутатов Алла Калеева поздравила всех присутствующих в зале женщин с праздником, поблагодарил их за безграничное терпение и тепло домашнего очага.

В своём выступлении Алла Васильевна отметила, что сегодня милые дамы являются представителями самых разных профессий и им удается с успехом совмещать трудовую, общественную деятельность, а также оставаться любящими супругами и заботливыми матерями.

Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ.

Теплые слова в адрес многодетных матерей также высказала и.о. председателя Солигорского районного исполнительного комитета Людмила Федоровна Цыбуленок.

– Многодетная мама вызывает особое уважение и восхищение. «Она несет нелегкую обязанность обеспечивать в своей семье взаимопонимание и взаимовыручку». Очень ответственное и серьезное дело – родить, воспитать, поставить на ноги детей. А воспитать пять и более детей – настоящий женский и материнский подвиг, который заслуживает высокой награды. Указ Президента Республики Беларусь о награждении орденом Матери женщин свидетельствует о почете и поддержке в нашей стране многодетных матерей —считает Людмила Фёдоровна Цыбулёнок.

Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ.
Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ.
Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ.

Указом Президента Республики Беларусь № 95 от 28 февраля 2019 года орденом Матери были награждены:

— Ирина Александровна Булка.

— Марина Андреевна Волосевич.

— Татьяна Александровна Заблоцкая.

— Наталия Дмитриевна Лопан.

— Оксана Александровна Мосейчук.

Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ.
Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ.
Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ.

Государственные награды женщины получили из рук председателя районного Совета депутатов Аллы Васильевны Калеевой и исполняющей обязанности председателя Солигорского районного исполнительного комитета Людмилы Федоровны Цыбуленок.

Получая награды, женщины не могли скрыть эмоций. Поддержать их пришли самые близкие и родные люди.

Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ.
Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ.
Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ.
Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ.
Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ.
Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ.
Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН МАТЕРИ.

Все участницы торжественного приема получили цветы и подарки. Праздничную атмосферу для приглашенных создавали артисты Дворца культуры г. Солигорска Арина Курлович, Кристина Кисличук, Любовь Ермакович, Михаил Герасименя.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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12 марта 2019 18:05 3003 Пятерым жительницам г. Солигорска вручили ОРДЕН...
 
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