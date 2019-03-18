Погода на неделе: до +11°С, дожди и ветренно

До конца недели погода останется дождливой, иногда дожди будет сменять мокрый снег, прогнозируют синоптики.

19 марта погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. Ожидается переменная облачность. Ночью по юго-востоку, днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью в отдельных районах будет отмечаться слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, временами порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..+5°С, максимальная в середине дня +5..+11°С. Атмосферное давление будет расти.

20 марта погоду будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, лишь в северных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается преимущественно без осадков, лишь местами по северу республики пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог будет отмечаться гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью составит -3..+3°С, днем +3..+10°С.

21 марта страна окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Балтийского моря. Ночью и утром на большей части территории, днем местами, в основном по востоку республики, прогнозируются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый гололед, местами на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от -2°С до +4°С, днем от +4°С до +11°С.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды .