Почему украинцы не воевали за Крым?









"Мы четко знали, что Кремль ждет или одного убитого крымчанина или одного убитого военного Черноморского флота. И это для них было пусковой ракетой для того, чтобы по всем границам, граничащим со страной-агрессором, в Украину начали заходить российские войска. И это тот "грузинский случай", когда мы могли, сделав ошибку, сегодня не иметь двух третей Украины", – сказала Тимошенко.



