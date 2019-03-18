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Почему украинцы не воевали за Крым?
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко в интервью
"Мы четко знали, что Кремль ждет или одного убитого крымчанина или одного убитого военного Черноморского флота. И это для них было пусковой ракетой для того, чтобы по всем границам, граничащим со страной-агрессором, в Украину начали заходить российские войска. И это тот "грузинский случай", когда мы могли, сделав ошибку, сегодня не иметь двух третей Украины", – сказала Тимошенко.
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Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко в интервью Радио Свобода ответила на вопрос, который давно мучает Александра Лукашенко.
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