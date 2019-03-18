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В торговой сети выявлен опасный чай "Крымский букет". Как он выглядит?

19.03.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в торговой сети г. Барановичи выявлена опасная пищевая продукция: чай травяной ТМ «Крымский букет» «Общеукрепляющий», изготовитель ООО «Добрыня-Дар» (Россия, г. Севастополь); чай травяной ТМ «Крымский букет» «Успокаивающий», изготовитель ООО «Добрыня-Дар» (Россия, г. Севастополь);


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64460.php

В торговой сети выявлен опасный чай "Крымский букет". Как он выглядит?

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», по показателям безопасности – микробиологическим показателям: обнаружены бактерии группы кишечной палочки в 1,0 г продукта (при нормативном значении — не допускаются в 1,0 г продукта); установлено завышенное содержание плесени – 1,1×103 КОЕ/г и 4,5×103 КОЕ/г (при допустимом уровне — не более 100 КОЕ/г) и завышенное содержание дрожжей – 1,5×102 КОЕ/г (при допустимом уровне — не более 100 КОЕ/г. превышено в 1,5 раза).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64460.php

В торговой сети выявлен опасный чай "Крымский букет". Как он выглядит?
 В торговой сети выявлен опасный чай "Крымский букет". Как он выглядит?

По результатам проверки вышеуказанная опасная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.

 
 
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  Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в торговой сети г. Барановичи выявлена опасная пищевая продукция: чай травяной ТМ...
 
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