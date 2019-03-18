В рамках проекта «Здоровый город» объявляется конкурс по созданию логотипа «Дзержинск – здоровый город».

В рамках проекта «Здоровый город» объявляется конкурс по созданию логотипа «Дзержинск – здоровый город», который должен стать опознавательным, представительским знаком проекта и использоваться в официальной документации, издаваемой печатной и тематической продукции.

Современный, оригинальный, легко узнаваемый, запоминающийся эскиз логотипа «Дзержинск - здоровый город» просьба присылать на электронный адрес государственного учреждения «Дзержинский районный центр гигиены и эпидемиологии» – dz_rcg@tut.by до 25 марта 2019 года.



При отборе эскиза логотипа будут применяться следующие критерии:

- универсальность;

- оригинальность;

- ассоциативность;

- выразительность;

- функциональность;

- лаконичность.



