В рамках проекта «Здоровый город» объявляется конкурс по созданию логотипа «Дзержинск – здоровый город».
В рамках проекта «Здоровый город» объявляется конкурс по созданию логотипа «Дзержинск – здоровый город», который должен стать опознавательным, представительским знаком проекта и использоваться в официальной документации, издаваемой печатной и тематической продукции.
Современный, оригинальный, легко узнаваемый, запоминающийся эскиз логотипа «Дзержинск - здоровый город» просьба присылать на электронный адрес государственного учреждения «Дзержинский районный центр гигиены и эпидемиологии» – dz_rcg@tut.by до 25 марта 2019 года.
При отборе эскиза логотипа будут применяться следующие критерии:
- универсальность;
- оригинальность;
- ассоциативность;
- выразительность;
- функциональность;
- лаконичность.