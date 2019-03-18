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Денис Блищ: «Электробус — полмиллиона долларов, а водители троллейбусов подпирают сиденья кирпичами»
Своим мнением делится блогер, знаток транспорта Денис Блищ.
Надо ли закупать электробусы за полмиллиона долларов, пока водители троллейбусов подпирают сиденья кирпичами? Каким должен быть общественный транспорт «не для показухи»?
Еще у всех на слуху история про водителей троллейбусов из третьего минского парка, которые решили пожаловаться наверх на невыносимые условия работы и банальную несправедливость. По их словам, техника доведена до ручки, поломки не устраняются, рабочие места не соответствуют, а и без того не ахти какие заработки под разными предлогами сокращаются. Для Беларуси случай сам по себе не слишком распространенный — чтобы линейные сотрудники сообща нажаловались, а ситуация просочилась в прессу. Но неудивительный: даже для стороннего наблюдателя понятно, что с общественным транспортом в Минске сплошные перекосы.
Вот, например: город активно закупает невероятно дорогие (судя по открытым источникам, порядка полумиллиона долларов за сочлененную модель) электробусы. Так-то против электробусов никто ничего против не имеет, но вместе с их закупками в том же третьем троллейбусном парке сиденья водителей подпирают кирпичами: специальные пневмоподушки, позволяющие комфортно работать на протяжении всей смены, давно вышли из строя.
Или вот: Минск остается одним из немногих постсоветских городов, где, несмотря ни на что, строится метро. Нет, и против метро никто ничего не имеет, но подземка обходится городскому бюджету слишком дорого. Настолько дорого, что, похоже, именно метро негативно влияет на развитие всей прочей инфраструктуры. А ведь третья линия во многом оправдает свои инвестиции только в полном варианте от Курасовщины через центр до Зеленого Луга. Когда это произойдет? Видимо, не ранее 2030-х. Мне будет за 50…
Я хорошо помню ситуацию с минским транспортом в 90-е. Тогда было сильно хуже, чем сейчас. Принципиально ситуацию удалось переломить при Павлове: примерно в 2005—2008 годах столица практически полностью обновила подвижной состав автобусных, троллейбусных и трамвайного парка. Хватало и негатива, но в целом город наконец вздохнул свободно — практически исчезли переполненные салоны, стало соблюдаться расписание, ушли на покой морально устаревшие «Икарусы», ЗиУ и РВЗ. Невероятно, но до 2005-го года в Минске еще работали «булькающие» ЛиАЗ-677 и горячие ЛАЗ-695!
Казалось бы, обновляй и дальше подвижной состав на 10% каждый год, и 90-е не вернутся никогда. Но чуда не произошло — мощный поток новеньких МАЗ и БКМ сначала превратился в ручеек, а после и совсем иссяк. Годы пролетели незаметно, теперь Минск опять передвигается на автобусах-старичках, и полное их обновление вновь потребует огромных инвестиций. Только вот на дворе не «толстые» двухтысячные.
Наверное, сейчас эту колонку читает какой-нибудь чиновник из исполкома и морщится. Мол, где взять деньги, если пассажиры оплачивают только часть реальной стоимости поездки.
Мне есть что ответить.
Во-первых, я позволю себе усомниться в любых расчетах, приводимых коммунальным перевозчиком. Может, они все верно считают, но кто знает, насколько эффективна сама структура? Она ведь существует не в рыночных условиях, а на условиях дотаций из бюджета. Не мне вам говорить, как это влияет на хозяйствование.
Во-вторых, жить надо по средствам. Жить по средствам — это в том числе приобретать тот подвижной состав, который стоит не полмиллиона долларов, а в несколько раз дешевле. Это обновлять автобусы и троллейбусы равномерно из года в год, а не авральными темпами, героически, но за год-два. Это строить скоростной трамвай, а не копать метро. Глядишь, ситуация уже была бы иной.
В конечном счете именно качество коммунального транспорта влияет на ситуацию с автомобильным движением в Минске в целом. Наш компактный город, идеально подходящий под передвижение на общественном транспорте, в последние годы буквально задыхается от личных авто. Почему? Потому что люди голосуют рублем за комфорт. Они не хотят изнывать от жары в душегубках-автобусах летом и мерзнуть зимой. Люди, представьте, не любят, если троллейбус плетется со скоростью 20 км/ч, потому что так составлено расписание! И когда оно меняется со скоростью калейдоскопа, когда рейсов становится меньше, когда транспортники вдруг решают, что поздно ночью всем нужно спать дома — тоже не любят.
В конце концов, транспорт вообще должен быть для людей, а не чиновников и гостей Европейских игр. Они уедут, а мы ведь останемся.
Для людей — это когда городская электричка ходит насквозь через весь город по единому билету и по тактовому (регулярному) расписанию. А лучше маршрутами: из Заславля через центр Минска в Фаниполь или Руденск.
Для людей — это без показухи с электробусами за сумасшедшие деньги, но с кондиционерами.
Для людей — это быстро, удобно и в любое время суток.
Вроде ничего слишком сложного?
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Денис Блищ: «Электробус — полмиллиона долларов, а водители троллейбусов подпирают сиденья кирпичами»
Своим мнением делится блогер, знаток транспорта Денис Блищ.
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