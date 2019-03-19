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Новые поезда Stadler появятся в минском метро в 2019 году

20.03.2019 12:37 — Разное | Интерфакс  
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Минский метрополитен в 2019 году получит 6 новых поездов Stadler.

"В 2019 году в адрес Минского метрополитена должны быть поставлены 6 поездов, вся партия  в соответствии с контрактом (подписанным в январе 2017 года - ИФ) должна быть поставлена в 2020 году",- сообщили представители ЗАО "Штадлер Минск" в среду журналистам на презентации новых поездов.

Новые поезда Stadler появятся в минском метро в 2019 году

Согласно производственному плану, на площадях "Штадлер Минск" будет проведен ряд испытаний. Далее первый состав будет транспортирован по железнодорожным путям в одно из депо Минского метрополитена для статических и динамических пуско-наладочных испытаний.

Как уточнил главный инженер Минского метрополитена Игорь Шестаков, обкатка поездов без пассажиров будет происходить на 2-линии подземки.

Новые поезда Stadler появятся в минском метро в 2019 году
Новые поезда Stadler появятся в минском метро в 2019 году
Новые поезда Stadler появятся в минском метро в 2019 году
Новые поезда Stadler появятся в минском метро в 2019 году

"Штадлер Минск" создано в 2014 году и является частью концерна Stadler. Stadler Rail Group - системный поставщик составов для железнодорожного транспорта. Заводы компании расположены в Европе, США и Африке, в компании работает шесть подразделений, в которых занято около семи тысяч человек.

В рамках группы компаний "Штадлер Минск" отвечает за производство подвижного состава для стран СНГ с колеей 1520 или 1524 мм. Предприятие занимается разработкой и производством городских и пригородных, междугородных и межрегиональных поездов, трамваев и поездов метро, а также осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание поставленного подвижного состава.

Максимальная производительность завода в настоящее время составляет 150 алюминиевых кузовов и 100 стальных секций в год (например, 35 поездов и 30 трамваев).

 
Теги: Минск
 
 
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Минский метрополитен в 2019 году получит 6 новых поездов Stadler. "В 2019 году в адрес Минского метрополитена должны быть поставлены 6 поездов, вся партия  в соответствии с...
 
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