Украина ввела новые санкции против РФ: в черные списки включены 294 юридических и 848 физических лиц

Под новые санкции попали 294 юридических и 848 физических лиц.





В СНБО также подчеркнули, что под санкции попали люди,

которые были привлечены к процессу строительства Крымского моста; причастны к вооруженному нападению и захвату украинских кораблей в Керченском проливе, а также незаконного задержания украинских моряков;





организовывали и способствовали проведению псевдовыборов в террористических “ЛДНР” и оккупированном Крыме;





нарушали украинское законодательство относительно въезда/выезда в Крым;





распространяли издательскую продукцию антиукраинского содержания;





незаконно получили и используют музейные экспонаты, которое принадлежат Украине.





Отметим, в список попали члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы РФ.



