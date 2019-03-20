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Украина ввела новые санкции против РФ: в черные списки включены 294 юридических и 848 физических лиц
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 82/2019 о введении в действие решение СНБО от 19 марта 2019 года “О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”,
Под новые санкции попали 294 юридических и 848 физических лиц.
В СНБО также подчеркнули, что под санкции попали люди,
которые были привлечены к процессу строительства Крымского моста; причастны к вооруженному нападению и захвату украинских кораблей в Керченском проливе, а также незаконного задержания украинских моряков;
организовывали и способствовали проведению псевдовыборов в террористических “ЛДНР” и оккупированном Крыме;
нарушали украинское законодательство относительно въезда/выезда в Крым;
распространяли издательскую продукцию антиукраинского содержания;
незаконно получили и используют музейные экспонаты, которое принадлежат Украине.
Отметим, в список попали члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы РФ.
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Украина ввела новые санкции против РФ: в черные списки включены 294 юридических и 848 физических лиц
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 82/2019 о введении в действие решение СНБО от 19 марта 2019 года “О применении, отмене и внесении изменений в...
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