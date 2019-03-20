ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина ввела новые санкции против РФ: в черные списки включены 294 юридических и 848 физических лиц

20.03.2019 21:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 82/2019 о введении в действие решение СНБО от 19 марта 2019 года “О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, сообщает Деловая столица.

Под новые санкции попали 294 юридических и 848 физических лиц.

В СНБО также подчеркнули, что под санкции попали люди,
 которые были привлечены к процессу строительства Крымского моста; причастны к вооруженному нападению и захвату украинских кораблей в Керченском проливе, а также незаконного задержания украинских моряков;

организовывали и способствовали проведению псевдовыборов в террористических “ЛДНР” и оккупированном Крыме;

нарушали украинское законодательство относительно въезда/выезда в Крым;

распространяли издательскую продукцию антиукраинского содержания;

незаконно получили и используют музейные экспонаты, которое принадлежат Украине.

Отметим, в список попали члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы РФ.


 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 82/2019 о введении в действие решение СНБО от 19 марта 2019 года “О применении, отмене и внесении изменений в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Италии полиция спасла 51 ребенка после поджога автобуса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика