Песков все отрицает: Кремль не обсуждает объединение России и Беларусии для сохранения Путина у власти

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше. Один из вариантов, писало издание,— объединение с Белоруссией, при котором господин Путин может стать главой нового государства, обойдя тем самым ограничения по президентскому сроку в России. Другой — передача власти по сценарию, схожему с ситуацией в Казахстане, где президент страны Нурсултан Назарбаев покинул пост, но остался руководителем правящей партии, пожизненным главой Совета безопасности и отцом нации. По такому примеру Владимир Путин может передать ключевые президентские полномочия Совету безопасности или Госсовету.





«Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле»,— прокомментировал господин Песков публикацию Bloomberg. Он отметил, что повестка администрации президента нацелена на реализацию майского указа, «сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами».