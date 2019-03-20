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Песков все отрицает: Кремль не обсуждает объединение России и Беларусии для сохранения Путина у власти
В Кремле не обсуждают возможное объединение России с Беларусью для сохранения Владимира Путина у власти, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше. Один из вариантов, писало издание,— объединение с Белоруссией, при котором господин Путин может стать главой нового государства, обойдя тем самым ограничения по президентскому сроку в России. Другой — передача власти по сценарию, схожему с ситуацией в Казахстане, где президент страны Нурсултан Назарбаев покинул пост, но остался руководителем правящей партии, пожизненным главой Совета безопасности и отцом нации. По такому примеру Владимир Путин может передать ключевые президентские полномочия Совету безопасности или Госсовету.
«Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле»,— прокомментировал господин Песков публикацию Bloomberg. Он отметил, что повестка администрации президента нацелена на реализацию майского указа, «сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами».
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Песков все отрицает: Кремль не обсуждает объединение России и Беларусии для сохранения Путина у власти
В Кремле не обсуждают возможное объединение России с Беларусью для сохранения Владимира Путина у власти, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий...
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