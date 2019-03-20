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«Без ненужных выплесков». Российский МИД рассказал, какого отношения ждет от белорусских коллег

21.03.2019 15:02 — Разное | Ежедневник  
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«Без ненужных выплесков». Российский МИД рассказал, какого отношения ждет от белорусских коллег

фото: surfingbird.ru

МИД России призвал белорусскую сторону отбросить эмоции и продолжить «ритмичную работу».

Российское внешнеполитическое ведомство  отреагировало на неоднозначные высказывания представителя белорусского МИД в отношении посла Михаила Бабича, который дал свою оценку уровню белорусско-российского сотрудничества. Напомним, речь идет о резком комментарии белорусского МИДа на некоторые высказывания посла в одном из последних интервью. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Беларуси Анатолий Глаз назвал российского дипломата «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером».

МИД России констатирует, что «с учетом глубины и масштаба нашего сотрудничества» дискуссии по поводу будущего отношений между странами «зачастую приобретают эмоциональный характер, порой, к сожалению, выходя за рамки дипломатической корректности».

В сообщении говорится о принципиальной позиции России: «Беларусь является братской страной, самым надежным, стратегическим партнером России». Российский МИД ссылается на послание Путина Федеральному собранию от 20 февраля, в котором он отметил, что в России «считают правильным активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Беларуси, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере, в экономике».

Именно на решение этой задачи, утверждает МИД России,  направлена деятельность посольства и лично Михаила Бабича.

В качестве подтверждения позиции России приводится растущий товарооборот между странами: за прошлый год он увеличился на 9,4% до 35,5 млрд долларов.

«Разумеется, в российско-белорусских отношениях бывают сюжеты, по которым оценки и подходы сторон не во всем совпадают. При этом, однако, мы всегда находили и находим решения даже самых трудных вопросов. В решающей степени этому способствует то, что вне зависимости от остроты проблемы наш диалог проходит в рамках взаимоуважительного, корректного и профессионального обмена мнениями, характерного для наших братских стран», - говорится в сообщении.

МИД напоминает, что российскими участниками рабочей группы по реализации положений Договора о создании Союзного государства подготовлены «конструктивные предложения», которые были переданы белорусским властям. «Ожидаем от них заинтересованной реакции», - говорится в сообщении.

«Настроены на продолжение спокойной ритмичной работы на достижение конкретных результатов без эмоций и ненужных публичных выплесков. Рассчитываем на такой же подход и от наших белорусских друзей», - резюмируется в сообщении.

 
 
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МИД России призвал белорусскую сторону отбросить эмоции и продолжить «ритмичную работу».
 
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