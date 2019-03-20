В Ивацевичах год «домашней химии» получил семейный тиран, который угрожал ножом своей сестре

В Ивацевичах огласили приговор местному жителю, который обвинялся в угрозе убийством и причинением тяжких телесных повреждений своей сестре, сообщает прокуратура Брестской области.



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Обвиняемый во время ссоры взял в руку нож и замахнулся им на свою сестру. Уголовное дело в отношении мужчины возбудил прокурор — без заявления потерпевшей, сама она боялась сообщать об этом в милицию, опасаясь мести.

Суд Ивацевичского района признал мужчину виновным в угрозе убийством и причинением тяжких телесных повреждений. В соответствии с позицией обвинения ему назначили год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор суда вступил в законную силу.