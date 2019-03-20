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В Ивацевичах год «домашней химии» получил семейный тиран, который угрожал ножом своей сестре
21.03.2019 19:48 — Разное | Виртуальный Брест
В Ивацевичах огласили
Обвиняемый во время ссоры взял в руку нож и замахнулся им на свою сестру. Уголовное дело в отношении мужчины возбудил прокурор — без заявления потерпевшей, сама она боялась сообщать об этом в милицию, опасаясь мести.
Суд Ивацевичского района признал мужчину виновным в угрозе убийством и причинением тяжких телесных повреждений. В соответствии с позицией обвинения ему назначили год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Приговор суда вступил в законную силу.
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В Ивацевичах огласили приговор местному жителю, который обвинялся в угрозе убийством и причинением тяжких телесных повреждений своей сестре, сообщает...
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