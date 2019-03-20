ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ивацевичах год «домашней химии» получил семейный тиран, который угрожал ножом своей сестре

21.03.2019 19:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Ивацевичах огласили приговор местному жителю, который обвинялся в угрозе убийством и причинением тяжких телесных повреждений своей сестре, сообщает прокуратура Брестской области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64537.php

В Ивацевичах год «домашней химии» получил семейный тиран, который угрожал ножом своей сестре

Обвиняемый во время ссоры взял в руку нож и замахнулся им на свою сестру. Уголовное дело в отношении мужчины возбудил прокурор — без заявления потерпевшей, сама она боялась сообщать об этом в милицию, опасаясь мести.

Суд Ивацевичского района признал мужчину виновным в угрозе убийством и причинением тяжких телесных повреждений. В соответствии с позицией обвинения ему назначили год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор суда вступил в законную силу.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Ивацевичах огласили приговор местному жителю, который обвинялся в угрозе убийством и причинением тяжких телесных повреждений своей сестре, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Студэнт-замежнік тройчы ўдарыў нажом у шыю 24-гадовую гамяльчанку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика