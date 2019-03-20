На трассе М1 насмерть сбили пожилую женщину

Сегодня, 21 марта, около 6 часов утра на 308-м км трассы М1 (Брест — Минск — граница России) 45-летний житель Барановичей, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на переходившую проезжую часть женщину. От полученных телесных повреждений 75-летняя жительница Минска скончалась на месте.



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Официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног сообщила, что обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть пешехода, устанавливаются Дзержинским районным отделом Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».



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— Следователем с участием специалиста управления ГКСЭ по Минской области и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина. По изъятым объектам назначен ряд экспертиз для установления скорости движения и иных обстоятельств происшествия, —рассказала Татьяна Белоног.

Очевидцев произошедшего просят обратиться в Дзержинский РОСК (г. Дзержинск, ул. Фоминых, д. 1а) или позвонить по телефону 8 (01716) 6-57-97.

Кроме того, Следственный комитет устанавливает очевидцев нескольких ДТП, случившихся еще в 2018 году.

13 мая 2018 года около 18:30 на 13-м км трассы Р1 (Минск — Дзержинск) вблизи агрогородка Щомыслица Минского района в результате ДТП тяжкие телесные повреждения получила женщина 1951 года рождения.

21 июля 2018 года около 3:00 вблизи дома №1 в агрогородке Лесной Минского района в ДТП пострадала пешеход, мужчина 1982 года рождения, он получил тяжкие тесные повреждения.

7 октября 2018 года около 19:05 на 23-м км трассы Р58 (Минск — Калачи — Мядель) в результате ДТП пострадал пешеход 1989 года рождения, ему причинены тяжкие телесные повреждения.

Очевидцев любого из этих происшествий просят позвонить в Минский РОСК по телефону: 8 (017) 302-54-68.