Солнечные часы в Бресте готовы к открытию

Последние штрихи и приготовления перед открытием Солнечных часов, которое состоится сегодня, 22 марта 2019 года в городе Бресте на Набережной.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64547.php

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Погода, правда, пока не солнечная, но ведь и часы - скорее туристический артефакт города, чем объект, имеющий практическое применение.

видео - БугТВ (предоставлено для публикации ЖКХ)