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Солнечные часы в Бресте готовы к открытию
22.03.2019 08:48 — Разное | Виртуальный Брест
Последние штрихи и приготовления перед открытием Солнечных часов, которое состоится сегодня, 22 марта 2019 года в городе Бресте на Набережной.
Погода, правда, пока не солнечная, но ведь и часы - скорее туристический артефакт города, чем объект, имеющий практическое применение.
видео - БугТВ (предоставлено для публикации ЖКХ)
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