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Солнечные часы в Бресте готовы к открытию

22.03.2019 08:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Последние штрихи и приготовления перед открытием Солнечных часов, которое состоится сегодня, 22 марта 2019 года в городе Бресте на Набережной.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64547.php

Солнечные часы в Бресте готовы к открытию

Погода, правда, пока не солнечная, но ведь и часы - скорее туристический артефакт города, чем объект, имеющий практическое применение.

видео - БугТВ (предоставлено для публикации ЖКХ)

 
Теги: Брест
 
 
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  Последние штрихи и приготовления перед открытием Солнечных часов, которое состоится сегодня, 22 марта 2019 года в городе Бресте на Набережной. Погода, правда, пока...
 
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