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Разумная кооперация: Минск предложил новую систему господдержки предприятий
22.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске призывают Москву оказывать господдержку совместным
Речь идет о таких предприятиях, как, например, Череповецкий литейно-механический завод и «Брянсксельмаш».
«Вопрос заключается в разумной кооперации. Например, металл, электроника, много комплектующих делается в России, потом они идут в Беларусь, там они приобретают некую форму и снова возвращаются в Россию, чтобы довести до ума», – пояснил председатель комиссии Парламентского собрания Союзного государства по экономической политике Сергей Калашников.
«Здесь же опять вклинивается такое понятие, как дотирование при покупке сельхозтехники, которое существует в России», – продолжил он.
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В Минске призывают Москву оказывать господдержку совместным предприятиям в полном объеме, а не ограничиваться финансированием лишь тех цехов, которые...
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