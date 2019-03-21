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Разумная кооперация: Минск предложил новую систему господдержки предприятий

22.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске призывают Москву оказывать господдержку совместным предприятиям в полном объеме, а не ограничиваться финансированием лишь тех цехов, которые расположены непосредственно в России.

Речь идет о таких предприятиях, как, например, Череповецкий литейно-механический завод и «Брянсксельмаш». 

«Вопрос заключается в разумной кооперации. Например, металл, электроника, много комплектующих делается в России, потом они идут в Беларусь, там они приобретают некую форму и снова возвращаются в Россию, чтобы довести до ума», – пояснил председатель комиссии Парламентского собрания Союзного государства по экономической политике Сергей Калашников.

«Здесь же опять вклинивается такое понятие, как дотирование при покупке сельхозтехники, которое существует в России», – продолжил он. 
 
Вопросы развития совместных предприятий обсудили на заседании комиссии Парламентского собрания Союзного государства по экономической политике.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске призывают Москву оказывать господдержку совместным предприятиям в полном объеме, а не ограничиваться финансированием лишь тех цехов, которые...
 
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