Разумная кооперация: Минск предложил новую систему господдержки предприятий

В Минске призывают Москву оказывать господдержку совместным предприятиям в полном объеме, а не ограничиваться финансированием лишь тех цехов, которые расположены непосредственно в России.

Речь идет о таких предприятиях, как, например, Череповецкий литейно-механический завод и «Брянсксельмаш».

«Вопрос заключается в разумной кооперации. Например, металл, электроника, много комплектующих делается в России, потом они идут в Беларусь, там они приобретают некую форму и снова возвращаются в Россию, чтобы довести до ума», – пояснил председатель комиссии Парламентского собрания Союзного государства по экономической политике Сергей Калашников.

«Здесь же опять вклинивается такое понятие, как дотирование при покупке сельхозтехники, которое существует в России», – продолжил он.



Вопросы развития совместных предприятий обсудили на заседании комиссии Парламентского собрания Союзного государства по экономической политике.