ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К паводку готовы

25.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Чтобы быть готовым к непредвиденным обстоятельствам природного характера в районе прошли тактико-специальные учения по проверке действий сил и средств районного звена  территориальной подсистемы ГСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком под руководством председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям при райисполкоме Романа Люлюка.

К паводку готовы

По замыслу в результате активного таяния снега поднялся уровень воды в р. Горожанка, в результате чего произошло подтопление двух жилых домов. Один человек оказался в воде и нуждался в помощи. В ходе учений их участники отработали и проверили методы быстрого и эффективного спасания пострадавших и эвакуации их в безопасное место.

  На учения были привлечены оперативная группа комиссии по чрезвычайным ситуациям при райисполкоме, работники РОЧС, РЭС, РЦГиЭ, ДРСУ-106, ГПКиТС, филиала ОАО «Молоко» и ЦРБ.

  Чтобы подготовиться к паводку и пропуску талых вод, посмотрите и определите, где может появиться вода, и по какому направлению она может пойти; территорию возле дома очистите от снега и льда; очистите дренажные и сточные канавки от мусора, веток, льда, накопившихся за зиму; при необходимости соорудите из подручных материалов простейшие преграды для воды; уберите со двора вещи, которые могут пострадать от воды; в подтапливаемых помещениях  не пользуйтесь электроприборами, не включайте освещение.

  Если дом попадает в зону подтопления паводковыми либо талыми водами, перенесите ценные и нужные вещи на чердак или верхние этажи; подготовьтесь к эвакуации: соберите «тревожный» чемоданчик — возьмите с собой деньги, документы, также необходимую одежду, продукты питания, лекарства; при необходимости предусмотрите вывоз домашних животных из зоны затопления; при возможности окажите помощь пожилым людям, соседям.

Артём ЖОРОВ, старший инженер Городокского РОЧС.

 

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы быть готовым к непредвиденным обстоятельствам природного характера в районе прошли тактико-специальные учения по проверке действий сил и средств...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Встречи на все 100»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика