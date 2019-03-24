К паводку готовы

Чтобы быть готовым к непредвиденным обстоятельствам природного характера в районе прошли тактико-специальные учения по проверке действий сил и средств районного звена территориальной подсистемы ГСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком под руководством председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям при райисполкоме Романа Люлюка.





По замыслу в результате активного таяния снега поднялся уровень воды в р. Горожанка, в результате чего произошло подтопление двух жилых домов. Один человек оказался в воде и нуждался в помощи. В ходе учений их участники отработали и проверили методы быстрого и эффективного спасания пострадавших и эвакуации их в безопасное место.

На учения были привлечены оперативная группа комиссии по чрезвычайным ситуациям при райисполкоме, работники РОЧС, РЭС, РЦГиЭ, ДРСУ-106, ГПКиТС, филиала ОАО «Молоко» и ЦРБ.

Чтобы подготовиться к паводку и пропуску талых вод, посмотрите и определите, где может появиться вода, и по какому направлению она может пойти; территорию возле дома очистите от снега и льда; очистите дренажные и сточные канавки от мусора, веток, льда, накопившихся за зиму; при необходимости соорудите из подручных материалов простейшие преграды для воды; уберите со двора вещи, которые могут пострадать от воды; в подтапливаемых помещениях не пользуйтесь электроприборами, не включайте освещение.

Если дом попадает в зону подтопления паводковыми либо талыми водами, перенесите ценные и нужные вещи на чердак или верхние этажи; подготовьтесь к эвакуации: соберите «тревожный» чемоданчик — возьмите с собой деньги, документы, также необходимую одежду, продукты питания, лекарства; при необходимости предусмотрите вывоз домашних животных из зоны затопления; при возможности окажите помощь пожилым людям, соседям.

Артём ЖОРОВ, старший инженер Городокского РОЧС.