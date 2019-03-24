Современные тренды в IT обсудят 28 марта в Стартап-школе Несвиж

Александр Брилёнок – директор ООО «Хьюмен систем», Ph.D, МBA, специалист в области менеджмента, построения систем управления, автоматизации бизнеса.
На встрече в Несвиже Александр поговорит с аудиторией на тему «Практика успешного старта» и ответит на важные вопросы:
- какие современные тренды в IT;
- что такое современный маркетинг;
- что лучше: найм или свое дело;
- каковы типичные ошибки начинающего бизнеса;
- почему автоматизация необходима и др.
Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте:
16.40 — начало регистрации по адресу: г. Несвиж, ул. Гейсика, 2а (кафе «Парк»).
Все занятия Стартап-школы Несвиж проводятся Несвижским государственным колледжем имени Якуба Коласа в партнерстве с общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфаструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Информационный партнер – еженедельник «АиФ».