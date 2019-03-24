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Современные тренды в IT обсудят 28 марта в Стартап-школе Несвиж

25.03.2019 13:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Современные тренды в IT обсудят 28 марта в Стартап-школе Несвиж
АиФ

Александр Брилёнок – директор ООО «Хьюмен систем», Ph.D, МBA, специалист в области менеджмента, построения систем управления, автоматизации бизнеса. 

На встрече в Несвиже Александр поговорит с аудиторией на тему «Практика успешного старта» и ответит на важные вопросы:

  • какие современные тренды в IT;
  • что такое современный маркетинг;
  • что лучше: найм или свое дело;
  • каковы типичные ошибки начинающего бизнеса;
  • почему автоматизация необходима и др.
Современные тренды в IT обсудят 28 марта в Стартап-школе Несвиж
Фото: АиФ

Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте: http://nesvizh.start.by/28-03-19

16.40 — начало регистрации по адресу: г. Несвиж,  ул. Гейсика, 2а (кафе «Парк»).

Все занятия Стартап-школы Несвиж проводятся Несвижским государственным колледжем имени Якуба Коласа в партнерстве с общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфаструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Информационный партнер – еженедельник «АиФ».

 
 
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Что лучше: найм или свое дело? 28 марта в Стартап-школе Несвиж пройдет митап от Александра Брилёнка. Информационный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в...
 
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