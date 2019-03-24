Современные тренды в IT обсудят 28 марта в Стартап-школе Несвиж

Александр Брилёнок – директор ООО «Хьюмен систем», Ph.D, МBA, специалист в области менеджмента, построения систем управления, автоматизации бизнеса.



На встрече в Несвиже Александр поговорит с аудиторией на тему «Практика успешного старта» и ответит на важные вопросы:

какие современные тренды в IT;

что такое современный маркетинг;

что лучше: найм или свое дело;

каковы типичные ошибки начинающего бизнеса;

почему автоматизация необходима и др.

Вход свободный. По предварительной регистрации на сайте: http://nesvizh.start.by/28-03-19

16.40 — начало регистрации по адресу: г. Несвиж, ул. Гейсика, 2а (кафе «Парк»).

Все занятия Стартап-школы Несвиж проводятся Несвижским государственным колледжем имени Якуба Коласа в партнерстве с общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфаструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Информационный партнер – еженедельник «АиФ».