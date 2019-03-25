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А как ТАМ борются со свалками? или Нужны ли белорусам субботники?

26.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Субботники, порой, вызывают у некоторой части населения негативные эмоции: вот, мол, надоели со своим наведением порядка. При этом мы, белорусы, гордимся тем, что являемся одной из самых чистых стран мира. Любим покозырять этим перед другими нациями. А кто его наводит, этот самый порядок? Есть и другой вопрос: кто создает непорядок?

Бывает, кивают такие граждане на Европу, вот там ого-го какой порядок. Да, во многих странах Запада чисто и уютно, но эту красоты создают сами жители. Да и штрафы за фантик там такие, что и мысли бросить мусор не возникает.

Субботники у нас проводятся потому, что мы сами мусорим. И это факт.

Просто многим удобнее бросить мусор в ближайшие кусты. Или оставить после себя строительный мусор. Или вывезти его в лес. Да и призадумайтесь: если у хозяйки в доме кавардак, то и на улице она будет вести себя соответственно.

Власти Австрии, например, ввели драконовские меры для тех, кто любит мусорить на улице. Оставил пустую бутылку в общественном месте, заплати 90 евро. Иностранных туристов тоже штрафуют. Бесполезно говорить, что кто-то не знаком с правилами, которые любой человек обязан был впитать с молоком матери. Мусорить на улице запрещено!А как ТАМ борются со свалками? или Нужны ли белорусам субботники?

Еще совсем недавно ситуация с мусором в Китае была на грани катастрофы. Но последние 15 лет власти учреждают законы, которые не позволяют стране захлебнуться в бытовых отходах. Как и многие другие цивилизованные страны, Китай борется с мусором штрафами. Власти ввели штрафы за несортировку мусора для компаний и физических лиц. Китайские экологи уверены, что изменить менталитет граждан могут только финансовые взыскания. Так как любое предложение властей добровольно сортировать мусор встречается обществом негативно.

В стране коал и кенгуру за несанкционированную свалку, а также за деятельность в области сбора, накопления, транспортировки и размещения отходов, противоречащую законодательству — штраф для физлица составляет $ 7500, для организации — $ 15000. При этом австралийцам можно и даже рекомендуется «стучать» на ближнего своего. Например, на сайте правительства Нового Южного Уэльса в разделе, посвященном обращению с отходами, на видном месте висит ссылка: «Reportlittering», что означает «Сообщить о том, что кто-то мусорит». То же можно наблюдать и в других регионах страны.

В Ирландии гражданам, пойманным на нарушении правил обращения с отходами, грозит не только штраф в 5000 евро и выше, но и, возможно, до 12 месяцев тюремного заключения.

В Великобритании если вы просто бросили фантик в публичном месте штраф составит 80 фунтов. А если вы выбросили относительно большой объем мусора, то есть устроили свалку — штрафы начинаются от 400 фунтов для физлица. Причем оплачивать нужно в течение 14 дней, иначе вас ждут ещё и огромные пени.

Сингапур, пожалуй, наиболее наглядный пример того, как штрафы за выброс мусора в неположенном месте кардинально меняют менталитет граждан.  Здесь запрещено на улице: кормить голубей, плеваться, жевать жвачку и перекусывать. За каждое из перечисленных действий полагается серьезный штраф до 1000 сингапурских долларов. Сумма столь велика, что местные жители считаются чуть ли не самыми образцовыми блюстителями чистоты в мире. Причем, если вы попались на мусорном правонарушении не в первый раз, то вас ждет тюрьма.

А как ТАМ борются со свалками? или Нужны ли белорусам субботники?Вот и думайте, сколько жесткое наказание в нашей стране. А нужно так: бросил фантик – штраф в 500 рублей; создал свалку – 1000. Может, тогда мы задумаемся о том, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. И субботники будут не нужны…

Стоит также заметить, что субботники — это совсем не ноу-хау Беларуси. Подобные мероприятия проходят во многих странах мира. Не регулярно, но не реже, чем раз в год, в Норвегии проводится так называемый дюгнад. Идея мероприятия фактически ничем не отличается от наших субботников – жители какого-либо города в назначенный день выходят на улицы и убирают весь мусор, который под руку попадет. Разумеется, проходит мероприятие в выходной день и на добровольной основе.

Финский аналог субботника – talkoot. В отличие от норвежского дюгнада, так и не прижился в крупных городах. Это скорее традиция загородных жителей, что, в принципе, и логично – большинство финнов предпочитают жить в частных домах и подальше от города. Talkoot подразумевает не только совместную уборку лесов, парков и обочин, но и помощь в ремонте пожилым соседям, восстановление домов, пострадавших во время непогоды, возведение детских площадок и многое-многое другое.

Мероприятия по массовой уборке проводят также немцы, итальянцы, бразильцы и многие другие народы мира. Существуют и международные субботники.  В США 22 апреля отмечается День древонасаждения. В этот день в массовом порядке американцы бесплатно сажают деревья.

Чистота города напрямую и в первую  очередь зависит от нах самих. И это аксиома!

Анна МАРМУЗЕВИЧ

 
 
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Субботники, порой, вызывают у некоторой части населения негативные эмоции: вот, мол, надоели со своим наведением порядка. При этом мы, белорусы, гордимся тем, что...
 
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