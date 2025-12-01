|
Dreame впервые представили 12 моделей телевизоров с разными экранами
01.12.2025 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Dreame впервые представили 12 моделей
Dreame предлагает не просто телевизоры, а мультимедийные киноцентры, где передовые технологии работают для погружения зрителя в настоящую стихию, будь то кино, игры, спорт или искусство.
Мозг домашнего кинотеатра
Процессор Dreamind™ разработан при участии Dreame. Он обеспечивает идеально плавную картинку и абсолютную чёткость при просмотре спортивных передач и для видеоигр благодаря функции AI Motion Clarity. Устройство не будет «зависать» и задерживать динамическое изображение. Каждая сцена будет кристально чёткой.
Диапазон яркости широкий — от глубоких черных теней до ослепительных вспышек, как в фантастическом фильме. Расширяющая динамический диапазон технология Full Range HDR делает изображение более реалистичным и детализированным.
Флагман Mega QLED 100Q100
Гигантский 100-дюймовый безрамочный экран с металлической подставкой — это домашний кинотеатр уровня IMAX. Технология QLED+ с контрастностью 5000:1 и поддержкой Dolby Vision передает более миллиарда оттенков, а процессор Dreamind™ Pro AI в реальном времени улучшает детализацию и цветопередачу.
Для геймеров есть целый арсенал функций: 144 Гц, VRR, ALLM и режим Game Console с ассистентом прицела и настройками HDR. Звук дополняет 2.1.2-канальная система с сабвуфером и Dolby Atmos, создавая эффект присутствия.
AuraFrame Q100 °F: искусство в каждой детали
Модели 55 и 65 дюймов — это не просто телевизоры, а арт-объекты. Матовый антибликовый экран сохраняет четкость даже при ярком освещении, а минималистичный дизайн при толщине корпуса в 30 мм и дополнительные сменные рамки не только вписываются в любой интерьер, но и украшают его.
Серию Q100 °F оценят любители искусства и поклонники изящного стиля благодаря ее утонченному дизайну.
Функция Art Time превращает экран в галерею (100+ картин) или семейный фотоальбом. QLED+ гарантирует неизменную яркость на заявленные 10 лет, а Dolby Vision & Atmos дарят кинематографичные изображение и звук.
Aura Mini LED S100: звук, который чувствуешь
Серия S100 больше фокусируется на премиальном звуке и игровых возможностях. Модели 55−86 дюймов оснащены Mini LED с локальным затемнением и яркостью до 1000 нит. Встроенная 4.1.2-канальная акустика (70 Вт, 11 динамиков) с Dolby Atmos и сабвуфером создает объемный звук без дополнительных колонок.
Игровые возможности: 144 Гц, VRR, ALLM и Game Console Mode. А процессор Dreamind™ Pro AI оптимизирует каждый кадр, будь то фильм, спорт или игра.
Vivid QLED Q100: баланс технологий
Модели от 55 до 75 дюймов предлагают QLED+ с точностью цветопередачи ΔE < 2, Dolby Vision и игровой режим 120 Hz Turbo Motion. Звук в моделях DBX-TV создан обладателями Emmy, имеется Bluetooth Audio для подключения дополнительных беспроводных колонок.
Линейка Q100 представляет собой золотую середину в ассортименте телевизоров Dreame, предлагая премиальные технологии по доступной цене.
Vista UHD K100: комфорт для семьи
Линейка 43−55 дюймов — это 4K-экран с защитой зрения Multiple Eye Care, режимом для слабослышащих, энергосбережением и функцией родительского контроля, а также увеличения текста меню, которое удобно для пожилых людей. Dolby Audio и голосовое управление делают просмотр комфортным для всей семьи.
Телевизоры Dreame уже доступны в продаже в сетевом ритейле, а также на крупнейших онлайн-площадках страны: 5 элемент, Электросила, Xistore, 21vek.by и НаСвязи, а также в фирменном магазине Dreame в ТРЦ Palazzo.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Dreame впервые представили 12 моделей телевизоров с разными экранами 26 ноября 2025 - Dreame Technology. Компания Dreame, мировой лидер в области производства высококачественной...
|
Архив (Разное)