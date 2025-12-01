Новости мирового бизнеса

Источник материала: ProBusiness

«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за ноябрь 2025 года.

Ваш личный ИИ-турагент: Google запускает глобальный поиск дешевых авиабилетов и планирование поездок

Компания Google объявила о масштабном расширении своих сервисов на базе искусственного интеллекта, предназначенных для путешественников. Технологический гигант превращает свой поиск в умного помощника, который не только находит лучшие цены на авиабилеты по всему миру, но и помогает спланировать всю поездку от А до Я.

Центральным элементом обновления стал глобальный запуск инструмента Flight Deals. Впервые представленный в августе для США, Канады и Индии, теперь он доступен более чем в 200 странах, сервис поддерживает 60 языков.

Как это работает? Пользователю достаточно описать, куда он хотел бы полететь, указав бюджет и цели. В ответ ИИ в режиме реального времени проанализирует множество вариантов и выдаст самые дешевые и релевантные предложения. Google описывает этот инструмент как «ИИ-турагента, который никогда не спит».



Система не просто предлагает варианты, а помогает сравнивать отели по цене и удобствам, подбирает рестораны и мероприятия с учетом времени в пути от вашего жилья. Вы можете задавать уточняющие вопросы, например, попросить выбрать отель ближе к ресторанам, но подальше от шумных улиц.

Пока эта функция доступна на десктопах в США для пользователей, участвующих в эксперименте AI Mode в Google Labs. В будущем Google обещает возможность напрямую бронировать авиабилеты и отели прямо в режиме ИИ, где можно будет сравнивать рейсы, цены, удобства и отзывы в едином интерфейсе.

Wildberries выходит на африканский рынок

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) объявила о крупном международном партнерстве с Ethiopian Investment Holdings (EIH) — крупнейшим инвестхолдингом Эфиопии. Соглашение было подписано в Москве генеральным директором РВБ Робертом Мирзояном и руководителем EIH Бруком Тайе, сообщили в пресс-службе компании.

Подписанное сторонами соглашение о взаимопонимании и сотрудничестве предусматривает комплексную работу по локализации продуктов РВБ на эфиопском рынке. РВБ отмечает, что партнерство станет ключевым шагом на пути выхода Wildberries & Russ на растущий африканский рынок. Компания официально заявила о планах расширить присутствие не только в Эфиопии, но и в других странах континента.



Генеральный директор РВБ Роберт Мирзоян назвал партнерство с EIH «первым шагом» на пути экспансии компании в Африку. Он отметил, что рынки России и Эфиопии «весьма привлекательны и обладают значительным экспортным потенциалом», что делает сотрудничество выгодным для производителей обеих стран.



Emirates внедрит сверхбыстрый Starlink Wi-Fi на всех своих самолетах к 2027 г.

Авиакомпания Emirates объявила о масштабном внедрении высокоскоростного интернета Starlink на всем своем флоте. Первые самолеты Boeing 777 получили систему уже в ноябре 2025 г., а завершить установку планируется к середине 2027 г.

Благодаря партнерству со SpaceX, авиакомпания предоставит пассажирам бесплатный интернет с наземной скоростью — даже на крейсерской высоте.

Emirates планирует устанавливать Starlink примерно на 14 самолетов ежемесячно. Boeing 777 будут оснащаться двумя антеннами Starlink. Airbus A380 получат три антенны — впервые в отрасли — чтобы обеспечить максимальный уровень покрытия и пропускной способности для всех классов обслуживания.



Прямое телевидение через Starlink сначала появится на персональных устройствах, а к концу декабря 2025 г. — и на встроенных экранах.

Президент Emirates сэр Тим Кларк назвал партнерство со Starlink «ключевым шагом в стремлении компании обеспечивать лучший опыт полета в мире».

Porsche показали первый полностью электрический Cayenne

Porsche представляет полностью электрический Cayenne — самый мощный серийный автомобиль в истории бренда и одновременно один из самых универсальных. Он сочетает фирменный спортивный характер Porsche с новейшими технологиями, высокой дальностью хода и впечатляющей динамикой.

Электрическая линейка включает две версии — Cayenne Electric и Cayenne Turbo Electric. Обе версии оснащены полным приводом и системой Porsche Traction Management. Стандартно установлены пневмоподвеска PASM и задний ограничитель проскальзывания. Доступны опции: подруливающая задняя ось и инновационная активная подвеска Porsche Active Ride, обеспечивающая максимальную устойчивость и комфорт.

Cayenne Electric оснащен 113-кВтч батареей с двусторонним охлаждением. Дальность хода достигает до 642 км. Зарядка от 10 до 80% занимает менее 16 минут. Впервые доступна индуктивная зарядка до 11 кВт: достаточно припарковаться над специальной плитой.



Новая модель стала длиннее и просторнее, предлагая больше места для задних пассажиров и багажника (до 1 588 л). Доступны 13 цветов, девять вариантов колес, множество интерьеров и эксклюзивные опции Porsche Exclusive Manufaktur. Новый голосовой помощник Voice Pilot понимает сложные запросы, а смартфон может использоваться как цифровой ключ.

Инженеры из Китая заменили энергетики на умный браслет eCoffee Energyband

Китайский гаджет eCoffee Energyband стремительно стал вирусным. За чуть более чем $ 100 покупателям предлагают легкий браслет с электродами, который якобы поддерживает бодрость с помощью слабых электрических импульсов, стимулирующих нервы на запястье. Производитель — компания WAT Medical сравнивает эффект с чашкой кофе, но без риска зависимости от кофеина. Побочный эффект один: легкое онемение ладони, поэтому носить устройство рекомендуют не более 3 часов в день.

Популярным гаджет сделали не продажи, а выставка в Китае и последовавшая вирусная волна. Репортер Синьхуа описал ощущения как «легкие постукивания», после чего браслет раскупили на Taobao и JD. Но основной резонанс вызвали не технологии, а культурный контекст. В Китае, где молодежь выступает против токсичной трудовой культуры «996» (с 9 утра до 9 вечера, шесть дней в неделю), браслет посчитали символом давления начальства. В соцсетях его сравнивали с «электрошоковым ошейником» или «переносным электрическим стулом».



WAT Medical заявляет о научной эффективности устройства, но большинство приведенных компанией исследований либо косвенно связаны с продуктом, либо неправильно интерпретированы. Например, патент, которым компания хвастается, оказался лишь патентом на дизайн, а клиническое исследование по снижению с помощью браслета тошноты после операций компания преподнесла искаженно.

Ученые отмечают, что стимуляция блуждающего нерва действительно может влиять на концентрацию, но нет доказательств, что запястный браслет способен вызвать такой же эффект. Нет прямой связи между срединным нервом запястья и блуждающим нервом. Технология может работать, но пока это не доказано клинически.

Из-за отсутствия доказанной эффективности устройства, подобные eCoffee чаще позиционируют как аксессуары для улучшения самочувствия, а не медтехнику. В лучшем случае они работают благодаря эффекту плацебо. Тем не менее WAT Medical развивает линейку стимуляторов запястья: от браслетов против тошноты до моделей, обещающих подавление аппетита.