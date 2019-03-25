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Народные коллективы Хотимского района приняли участие в Республиканском театральном семинар-практикуме в Могилеве

26.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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В Могилеве 19-20 марта прошел Республиканский семинар-практикум «Любительский театр в социокультурном аспекте города и региона» для руководителей и режиссеров любительских театральных коллективов регионов Беларуси, в котором приняли участие около 50 руководителей и режиссеров любительских театральных коллективов регионов Беларуси.
В числе ведущих коллективов Могилевской области в мероприятии приняли участие сразу два народных коллектива из Хотимского района: фольклорный ансамбль «Адраджэнне» и любительский театр «Прамень». «Адраджэнне» встречало участников семинара в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы в рамках фольклорно-обрядовой программы «Вясновы карагод». Театру «Прамень» выпала большая честь закрывать творческую часть театрального марафона. На сцене вышеозначенного учреждения культуры была представлена новая постановка коллектива «Сюрпрыз, або новая казка дамавiка», снискавшая восторженный отклик зрителей.
По окончании спектакля начальник отдела методического обеспечения деятельности клубных учреждений государственного учреждения культуры смешанного типа «Республиканский центр национальных культур» Раиса Войтеховская выступила с эмоциональной речью, высоко оценив деятельность народного театра «Прамень», труппы в целом, режиссера и художественного руководителя Татьяны Паседько и автора пьесы Александра Александрина, обозначив театр, как пример и образец для других коллективов.
Ранее 15 марта спектакль «Сюрпрыз, або новая казка дамавiка» был представлен во Дворце искусств города Бобруйска в рамках областного смотра-конкурса «У далонях маёй Беларусi», где также снискал высокую оценку жюри.
Загадывать пока рано, но у народного театра «Прамень» есть все шансы подтвердить свой статус и вновь стать лучшим любительским театральным коллективом в Могилевской области.
В Хотимске нашумевший уже спектакль можно будет увидеть 27 марта в районном Центре культуры.
Алесь ЛЕСИН

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве 19-20 марта прошел Республиканский семинар-практикум «Любительский театр в социокультурном аспекте города и региона» для руководителей и режиссеров...
 
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