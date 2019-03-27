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В российском закрытом городе Саров обнаружено новейшее оружие

28.03.2019 10:02 — Разное | Tut.by  
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Боевые лазерные комплексы «Пересвет» были замечены в закрытом городе Саров. Они расположены на территории Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.

Спутниковые фотографии комплекса опубликовал на своей странице в Twitter сотрудник Миддлберийского института международных исследований.

На снимках видна испытательная площадка, та самая, что присутствует на видео Министерства обороны России с развертыванием «Пересвета». Также можно заметить грузовики с оборудованием, входящие в состав лазерного комплекса.

До сих пор об этом оружии известно немного. Подготовка личного состава для лазерных комплексов проходила на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и на предприятиях промышленности. Военнослужащие приобретали теоретические и практические навыки, отрабатывая их непосредственно на боевой технике.

По оценкам экспертов, «Пересвет» может выполнять задачи противовоздушной и противоракетной обороны. Мощность используемого лазера и другие характеристики комплекса не разглашаются.

Саров до 1991 года носил название Арзамас-16, здесь разрабатывалось советское ядерное оружие.

 
 
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Саров до 1991 года носил название Арзамас-16, здесь разрабатывалось советское ядерное оружие.
 
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