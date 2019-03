В российском закрытом городе Саров обнаружено новейшее оружие

Боевые лазерные комплексы «Пересвет» были замечены в закрытом городе Саров. Они расположены на территории Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.

Спутниковые фотографии комплекса опубликовал на своей странице в Twitter сотрудник Миддлберийского института международных исследований.

5/ I spy, with my little eye, Peresvet laser systems at the All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics, or VNIIEF, formerly known as Arzamas-16. pic.twitter.com/eAKcCM0Vq8

На снимках видна испытательная площадка, та самая, что присутствует на видео Министерства обороны России с развертыванием «Пересвета». Также можно заметить грузовики с оборудованием, входящие в состав лазерного комплекса.