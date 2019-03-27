В российском закрытом городе Саров обнаружено новейшее оружие

Боевые лазерные комплексы «Пересвет» были замечены в закрытом городе Саров. Они расположены на территории Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.

Спутниковые фотографии комплекса опубликовал на своей странице в Twitter сотрудник Миддлберийского института международных исследований.

5/ I spy, with my little eye, Peresvet laser systems at the All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics, or VNIIEF, formerly known as Arzamas-16. pic.twitter.com/eAKcCM0Vq8 — Michael Duitsman (@DuitsyWasHere) 27 марта 2019 г.

На снимках видна испытательная площадка, та самая, что присутствует на видео Министерства обороны России с развертыванием «Пересвета». Также можно заметить грузовики с оборудованием, входящие в состав лазерного комплекса.

6/ Don’t see it? Less than a month after those trains were caught at the VNIIEF railhead, these pictures were posted on a Russian forum. Note that the train layout is the same — the tractor is on the flatcar in front of the Peresvet laser trailer. pic.twitter.com/6J3ylJpY0P — Michael Duitsman (@DuitsyWasHere) 27 марта 2019 г.

До сих пор об этом оружии известно немного. Подготовка личного состава для лазерных комплексов проходила на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и на предприятиях промышленности. Военнослужащие приобретали теоретические и практические навыки, отрабатывая их непосредственно на боевой технике.

По оценкам экспертов, «Пересвет» может выполнять задачи противовоздушной и противоракетной обороны. Мощность используемого лазера и другие характеристики комплекса не разглашаются.

Саров до 1991 года носил название Арзамас-16, здесь разрабатывалось советское ядерное оружие.