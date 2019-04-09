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Посевная кампания – 2019

10.04.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Посевная кампания – 2019

 
 
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Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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