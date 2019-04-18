Приумножая лесные богатства. Сотрудники Кореличского РОЧС совместно с активистами БМООСП приняли участие в акции «Неделя леса»

Источник материала: Полымя

Ежегодная добровольная республиканская акция «Неделя леса» объединяет тысячи человек, которые бережно относятся к зелёному богатству родной земли и с удовольствием вносят свою лепту в благородное дело сохранения и приумножения лесных богатств Белоруссии.

Главная цель данного мероприятия – привлечь внимание населения и общественных организаций к решению задач сохранения леса как национального богатства. Акция призвана способствовать формированию бережного отношения к природе. Она позволяет лучше узнать, как создаются новые леса и что нужно, чтобы они были чистыми и здоровыми. Кореличские спасатели в свободное от несения службы время совместно с активистами БМООСП, учащимися средней школы №1 и средней школы №2 г.п. Кореличи изъявили желание поучаствовать в этом приятном и полезном мероприятии и с удовольствием присоединились к посадке зелёных насаждений на территории своего района. Стараниями добровольцев на территории более одного гектара были посажены молодые елочки, сосёнки, березки. Тем самым спасатели и подрастающая молодёжь оставили значимый след на своей малой родине.

















По материалам Кореличского РОЧС