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«Челси» пропустил дома три гола от пражской «Славии», но вышел в полуфинал Лиги Европы
Источник материала: Tut.by
В четверг определились все полуфиналисты футбольной Лиги Европы. Трофей разыграют английские «Челси» и «Арсенал», немецкий «Айнтрахт» и испанская «Валенсия».
Лондонский «Челси» после гостевой победы над пражской «Славией» со счетом 1:0 мощно начал домашнюю встречу, забив три гола в первые 17 минут. Впрочем, чешский клуб и не думал сдаваться, дав «аристократам» настоящий бой, трижды поразив ворота Кепы Аррисабалаги. Итоговый счет поединка — 4:3.
«Арсенал», еще один клуб из столицы Англии, не только удержал преимущество в два мяча над «Наполи», но и развил его, забив еще один безответный мяч в гостях.
Немецкий «Айнтрахт» после гостевого поражения от «Бенфики» (2:4) смог выиграть дома со счетом 2:0 и вышел в полуфинал за счет большего количества голов в гостях.
Наконец, в испанском противостоянии «Валенсия» не испытала особых проблем с «Вильярреалом». В четверг «летучшие мыши» выиграли 2:0, а суммарный счет стал 5:1.
В полуфиналах через две недели «Челси» сыграет с «Айнтрахтом», а «Арсенал» — с «Валенсией».
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В четверг определились все полуфиналисты футбольной Лиги Европы. Трофей разыграют английские «Челси» и «Арсенал», немецкий «Айнтрахт» и испанская «Валенсия».
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