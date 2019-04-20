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Житель Светлогорска нанюхался клея и решил побороться с памятниками

21.04.2019 14:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возбуждено уголовное дело по редкой статье

Есть категория поступков, которые невозможно понять с точки зрения здравого смысла. Да и обществом они осуждаются резко отрицательно, поскольку попирают нормы человеческой морали, пишет sn.by

К чему может привести неумеренное употребление алкоголя, сказано немало. А если к этому добавить воздействие токсических веществ на сознание, то действия иного индивида вообще предсказать невозможно.

Как рассказал «СН» следователь Светлогорского РОСК Алексей Чекулаев, в отношении 23-летнего жителя города возбуждено уголовное дело по довольно редко применяющейся ст.347 УК Республики Беларусь, предусматривающей ответственность за надругательство над трупом или могилой.

Обвиняемый, предварительно нанюхавшись клея и для большего эффекта употребив бутылку вина в лесу у кладбища, расположенного в Светлогорске по улице Лазо, отправился к захоронениям. Как позже он признался следователю, «решил побороться с памятниками».

Итог этой «борьбы» печален: неадекватный молодой человек повредил памятники и ограды на нескольких захоронениях. Неизвестно, сколько бы это кощунство продолжалось, если бы не проходящий мимо мужчина. Он позвонил в милицию. Прибывшие сотрудники Департамента охраны доставили его в РОВД. Парень понесет заслуженное наказание. Как отметил Алексей Чекулаев, обвиняемый ранее уже был судим.

Светлогорский РОСК обращается к жителям Светлогорска и района с просьбой о помощи. В результате действий хулигана повреждены многие захоронения. Но в настоящее время не удалось связаться с некоторыми родственниками тех, кто похоронен в пострадавших могилах:

Нина Васильевна Зыкун (01.01.1951г. – 22.09.1982г.);
Инна Николаевна Махунова (05.06.1973г. – 20.10.1981г.);
Евгения Яковлевна Ермакова (23.03.1937г. – 07.07.94г.);
Вероника Александровна Шавловская (29.10.1993г. – 08.08.94г.).

Если вам известны имена из этого списка, сообщите, пожалуйста, родным и близким о произошедшем, чтобы они смогли навести порядок на кладбище. Также вы можете позвонить в Светлогорский РОСК по телефонам: 8 (029) 117-07-49, 3-00-68 (рабочий).


 
 
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