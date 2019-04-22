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Появилась петиция с предложением премировать учителей, которые ведут преподавание по-белорусски
Источник материала: Партизан
Петиция
«В частности, в городах мало белорусскоязычных вывесок (в том числе на вокзалах), существуют препятствия для белорусскоязычного образования на всех уровнях, нет требования к чиновникам о равном владении государственными языками, отсутствует практика делопроизводства на белорусском языке, суды проходят по-русски, отсутствует полный корпус законодательства на белорусском языке», — говорится в петиции.
Минская гимназия №23 с белорусским языком обучения. Фото «Минск-Новости».
Вспомнили там и о заявлении Александра Лукашенко в ходе обращения с Посланием к народу и парламенту о снятии знака «Выконвай хуткасны рэжым».
Инициативные граждане требуют вернуть дорожные знак «Выконвай хуткасны рэжым» по-белорусски и в дальнейшем придерживаться оформления дорожных знаков на белорусском языке. А также поощрять к изучению и преподаванию на белорусском языке воспитателей, учителей и преподавателей специальными премиями, создать белорусскоязычное государственную высшее учебное заведение и поддержать подобные частные инициативы.
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