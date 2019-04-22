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Появилась петиция с предложением премировать учителей, которые ведут преподавание по-белорусски

23.04.2019 19:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Петиция «В поддержку белорусского языка» появилась на сайте «Удобный город». Ее составители пишут, что, по их наблюдениям, «имеются признаки постоянного нарушения прав белорусскоязычного населения и дискриминации белорусского языка».

«В частности, в городах мало белорусскоязычных вывесок (в том числе на вокзалах), существуют препятствия для белорусскоязычного образования на всех уровнях, нет требования к чиновникам о равном владении государственными языками, отсутствует практика делопроизводства на белорусском языке, суды проходят по-русски, отсутствует полный корпус законодательства на белорусском языке», — говорится в петиции.


Минская гимназия №23 с белорусским языком обучения. Фото «Минск-Новости».

Вспомнили там и о заявлении Александра Лукашенко в ходе обращения с Посланием к народу и парламенту о снятии знака «Выконвай хуткасны рэжым».

 
Инициативные граждане требуют вернуть дорожные знак «Выконвай хуткасны рэжым» по-белорусски и в дальнейшем придерживаться оформления дорожных знаков на белорусском языке. А также поощрять к изучению и преподаванию на белорусском языке воспитателей, учителей и преподавателей специальными премиями, создать белорусскоязычное государственную высшее учебное заведение и поддержать подобные частные инициативы.


 
Теги: Минск
 
 
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Петиция «В поддержку белорусского языка» появилась на сайте «Удобный город». Ее составители пишут, что, по их наблюдениям, «имеются признаки постоянного...
 
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