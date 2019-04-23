|
Талисманом чемпионата мира по хоккею в Нур-Султане стал снежный барс Барыс
Источник материала: Интерфакс
Снежный барс по имени Барыс стал официальным талисманом чемпионата мира по хоккею в группе "А" 1 дивизиона, который 29 апреля стартует в Нур-Султане.
Чемпионат мира в Нур-Султане завершится 5 мая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снежный барс по имени Барыс стал официальным талисманом чемпионата мира по хоккею в группе "А" 1 дивизиона, который 29 апреля стартует в Нур-Султане.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)