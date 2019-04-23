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Талисманом чемпионата мира по хоккею в Нур-Султане стал снежный барс Барыс

23.04.2019 21:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Снежный барс по имени Барыс стал официальным талисманом чемпионата мира по хоккею в группе "А" 1 дивизиона, который 29 апреля стартует в Нур-Султане.

Талисманом чемпионата мира по хоккею в Нур-Султане стал снежный барс Барыс
Одним из участников предстоящего первенства станет сборная Беларуси. Ей предстоит разыграть единственную путевку в элитный дивизион мирового первенства со сборными Венгрии, Словении, Литвы, Казахстана и Южной Кореи. Первый матч сборная Беларуси проведет в понедельник, 29 апреля, против сборной Литвы.

Чемпионат мира в Нур-Султане завершится 5 мая.

 
 
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Снежный барс по имени Барыс стал официальным талисманом чемпионата мира по хоккею в группе "А" 1 дивизиона, который 29 апреля стартует в Нур-Султане.
 
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