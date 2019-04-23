Путин упростил “паспортизацию” Донбасса

Заявления о приеме в гражданство от жителей Донбасса должны рассматриваться не дольше трех месяцев.





Президент России получил право предоставлять гражданство по упрощенной схеме после внесения поправок в закон о гражданстве РФ. Они вступили в силу в конце марта.









Заявления на получение гражданства в общем порядке рассматриваются до года, в упрощенном порядке — от трех до шести месяцев.





С 2017 года при вступлении в гражданство России надо приносить присягу.