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Путин упростил “паспортизацию” Донбасса

24.04.2019 20:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей “ДНР” и “ЛНР”, сообщает Медуза.

Заявления о приеме в гражданство от жителей Донбасса должны рассматриваться не дольше трех месяцев.

Президент России получил право предоставлять гражданство по упрощенной схеме после внесения поправок в закон о гражданстве РФ. Они вступили в силу в конце марта.


Заявления на получение гражданства в общем порядке рассматриваются до года, в упрощенном порядке — от трех до шести месяцев.

С 2017 года при вступлении в гражданство России надо приносить присягу.

 
 
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей “ДНР” и “ЛНР”, сообщает Медуза.
 
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