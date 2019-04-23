|
Путин упростил “паспортизацию” Донбасса
Источник материала: Партизан
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей “ДНР” и “ЛНР”, сообщает
Заявления о приеме в гражданство от жителей Донбасса должны рассматриваться не дольше трех месяцев.
Президент России получил право предоставлять гражданство по упрощенной схеме после внесения поправок в закон о гражданстве РФ. Они вступили в силу в конце марта.
Заявления на получение гражданства в общем порядке рассматриваются до года, в упрощенном порядке — от трех до шести месяцев.
С 2017 года при вступлении в гражданство России надо приносить присягу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей “ДНР” и “ЛНР”, сообщает Медуза.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)