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В районе объявлен особый противопожарный режим

26.04.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В районе объявлен особый противопожарный режим

Сегодня на заседании районного исполнительного комитета принято решение установить особый противопожарный режим на территории района и ограничить посещение населением лесов, торфяных массивов и пойменных земель, а также запретить въезд туда транспорта.

Данные меры обусловлены длительным отсутствием осадков, установившейся сухой погодой, возникновением очагов лесных и других пожаров в экосистемах области.

Согласно статье 15.29 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин; нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, если в этих действиях нет состава преступления, влечет наложение штрафа в размере от 25 до 50 базовых величин.

Марина ФЕДОРОВА

 
 
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Сегодня на заседании районного исполнительного комитета принято решение установить особый противопожарный режим на территории района и ограничить...
 
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