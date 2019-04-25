В районе объявлен особый противопожарный режим

Источник материала: Газета Авангард





Сегодня на заседании районного исполнительного комитета принято решение установить особый противопожарный режим на территории района и ограничить посещение населением лесов, торфяных массивов и пойменных земель, а также запретить въезд туда транспорта.

Данные меры обусловлены длительным отсутствием осадков, установившейся сухой погодой, возникновением очагов лесных и других пожаров в экосистемах области.

Согласно статье 15.29 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин; нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, если в этих действиях нет состава преступления, влечет наложение штрафа в размере от 25 до 50 базовых величин.

Марина ФЕДОРОВА