Шесть привычек для уикендов, которые позволяют успешным людям быть продуктивными в понедельник

Что нужно делать в выходные, чтобы будни были легче и продуктивнее? Лучше всего получить ответ от тех, кто нашел идеальную формулу.

За последние пять лет я опросил и изучил более 300 высококвалифицированных людей, от лидеров бизнеса и ректоров университетов до олимпийцев и художников, об их повседневной жизни.

Вот что делают некоторые из наиболее них по выходным, чтобы сделать свои будни легче и продуктивнее:

1. Они высыпаются

Ваше тело (и мозг) не будут работать на 100 процентов, если вы не дадите им должного отдыха. Большинство из успешных людей, с которыми я беседовал, в среднем спят семь часов и 29 минут за ночь. Тим Кук, Билл Гейтс, Джек Дорси и Джефф Безос говорят, что спят не менее семи часов в сутки.

Бывает непросто провести в постели семь с половиной часов, особенно если у вас тяжелая работа, которая часто требует, чтобы вы оставались в офисе допоздна. Если вы обнаружите, что недосыпаете в течение недели, используйте выходные, чтобы наверстать упущенное.

Не принимайте это как инструкцию, позволяющую спать по пять часов за ночь, а затем по 12 в выходные. Просто знайте, что добавить пару часов в выходные лучше, чем ничего.

2. Они проводят время со своими близкими

Если вы чувствуете вину за то, что мало времени проводите со своей семьей и друзьями с понедельника по пятницу, вы не одиноки. Совместная тренировка с супругом в выходные и поход с детьми в парк избавят вас от чувства вины в будни.

«По выходным утром у нас есть няня, поэтому мы с женой Тифф идем на тренировку в субботу. Затем в оставшуюся часть выходных проводим все вместе» — рассказывал Марк Кубан изданию South by Southwest в 2014 году. — Мы укладываем детей в постель. Вместе ужинаем. Стараемся быть как можно более нормальными».

Имейте в виду, однако, что если вам нужно выполнить какую-то работу в выходные, стоит покончить с ней в субботу утром, чтобы не думать об этом оставшуюся часть выходных.

3. Они вырабатывают стратегию на неделю вперед

Успешные люди всегда вырабатывают стратегию на предстоящую неделю, чтобы в понедельник они могли получить преимущество. Это может означать все, что угодно: от того, чтобы выделить полдня на раздумья до 10 минут в воскресенье вечером, разбирая календарь следующей недели и записывая, что у вас на уме. Когда наступит утро понедельника, вы будете готовы на 110 процентов.

«В субботу я беру отдых. Гуляю пешком. А затем воскресенье — это размышления, рефлексия, стратегия и подготовка к остальной части недели» — рассказывал Джек Дорси журналистке Брук Поттер для книги «Стать более продуктивным: раскрываем секреты успешных людей».

4. Они уделяют время тому, что их заряжает

В то время как успешные люди стараются не тратить в будни время попусту, они также стараются расслабиться — и в выходные для этого достаточно времени. Многие завтракают в более спокойном темпе, чем позволяют будни, валяются на диване с книгами, медитируют или тренируются.

Субботние вечера Ричарда Брэнсона состоят из большего количества вечеринок (каждому свое, верно?). По воскресеньям он занимается физическими упражнениями, такими как прыжки со скалы, гребля на байдарках и гонки на лодках, рассказывал бизнесмен изданию Telegraph.

На сессии Reddit AMA в 2014 году Билл Гейтс говорил, что он предпочитает, чтобы его свободное время было как можно более спокойным. «Игра в бридж — довольно старомодная вещь, которая мне нравится»— сказал он. «Я смотрел, как моя дочь катается на лошадях в эти выходные, и это тоже немного старомодно, но весело. Я мою посуду каждый вечер – для других это нудная рутина, но мне нравится это занятие».

5. Они занимаются домашними делами

Работа по дому важна, и, если вы не расправитесь с ней за определённое время, она будет накапливаться и превращаться в облако беспокойства, которое нависает над вашей головой. Успешные люди находят время для того, чтобы позаботиться о домашних делах, будь то покупка продуктов, стирка или оплата счетов, но не позволяют делам полностью занять выходные (если бы они это допустили, не было бы времени расслабляться или размышлять).

Чтобы правильно распределить свои обязанности, вам нужно будет расставить приоритеты в выполнении некоторых из этих дел в будние дни. Это может быть просто, например по 15 минут перед сном каждую ночь. Затем, когда наступят выходные, запланируйте как минимум час или два, чтобы выполнить работу по дому, требующую больше времени и внимания. Вы будете чувствовать себя намного лучше, как только закончите все дела.

6. Они отводят определённое время на размышления

Размышления и время в одиночестве полезны для души и тела. Это также поможет вам лучше достичь целей. Успешные люди используют выходные, чтобы размышлять о вещах, которые для них важны (как они могут уделять больше времени этим вещам?), вещах, которые их беспокоят (каковы лучшие решения в той или иной ситуации?) и своей карьере (как можно улучшить свои навыки и производительность?).

Исследование, проведенное в Гарварде, показало, что люди, которые тратили 15 минут в конце дня, размышляя об уроках, которые они выучили, показали на 23 процента лучшие результаты по сравнению с теми, кто этого не делал. Другие исследования показали, что саморефлексия может помочь вам стать более счастливым, продуктивным и менее выгоревшим человеком. Даже вам не очень нравится идея саморефлексии, по крайней мере, попытайтесь заниматься чем-то подобным по выходным. Пройдёт совсем немного времени, прежде чем вы начнете видеть преимущества.

Бенджамин Сполл, соавтор книги «Моя утренняя рутина», которая была названа одной из лучших бизнес-книг за 2018 год компанией Amazon и журналом Financial Times. Он писал для The New York Times, New York Observer, Quartz, The Enterpreneur, The Insider Business Insider и других.

