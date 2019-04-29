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Провокаторы. Пять продуктов, из-за которых диета может пойти насмарку

30.04.2019 19:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Провокаторы. Пять продуктов, из-за которых диета может пойти насмарку

фото: zablugdeniyam-net.ru

На пути к идеальной фигуре не попадитесь в ловушку голода, который эти продукты только усиливают.

Яблоки

​Несмотря на известную английскую поговорку An apple a day keeps the doctor away, что означает «одно яблоко в день поможет избежать походов по врачам», этот фрукт не так прост. Сладкие яблоки провоцируют всплеск инсулина в крови, который, по сути, превращает сахар в жир. Они быстро усваиваются и вызывают желание вновь перекусить.

Кукурузные хлопья

​Простые углеводы в сочетании с сахаром вызывают перепады уровня сахара в крови и провоцируют чувство голода. К тому же при употреблении такого углеводного заряда утром, когда уровень кортизола — гормона, который повышает содержание глюкозы в крови вдвое, — находится на пике, организму сложнее метаболизировать сахар, что приводит к постоянному чувству голода и желанию съесть что-то сладкое.

Диетическая кола

Этикетка, которая гласит, что в напитке нет сахара, — это вовсе не повод расслабиться. Искусственные подсластители провоцируют повышенное чувство голода, так как в них нет натурального сахара и организм начинает искать его «на стороне».

Макароны

Макароны, изготовленные из муки высшего сорта, — это простые углеводы. Кроме лишних калорий в них нет ничего, так как в процессе переработки пшеница лишается всех полезных элементов. Простые углеводы стремительно насыщают, но так же стремительно возвращают чувство голода. Отдавайте предпочтение пасте из твердых сортов пшеницы, лапше соба из гречневой муки или ширатаки из корня растения конняку.

Чипсы и крекеры

Снеки, особенно соленые, — худшая идея для перекуса. Помимо того что это опять же простые углеводы, в них содержится большое количество соли: в одной пачке чипсов соли в среднем 0,7 грамма при дневной норме для человека в 5 граммов. А соль, в свою очередь, задерживает жидкость в организме, что приводит к отекам и накоплению токсинов.

Harper's Bazaar

 
 
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На пути к идеальной фигуре не попадитесь в ловушку голода, который эти продукты только усиливают.
 
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