«‎Все приезжают сюда за тишиной». Как живется в Осмоловке, которая стала очень модным местом

Просим объяснить любовь минчан к Осмоловке с его профессиональной точки зрения. Александр говорит, что уникальным район сделало время. Вообще, архитекторы искали для малоэтажной застройки другое место, потому что она не вписывалась в вид центра города. Но так как здесь уже были проложены какие-то коммуникации и поджимало время, решили построить тут.

- В среде архитекторов кварталы называли деревней Осмоловского. Тогда это было уникальное явление. На фоне руин, запущенности выросла застройка, обраставшая зеленью. В этом был ее романтический шарм, - делится Александр, - Вряд ли Михаил Степанович Осмоловский знал, что его произведения будут так любить. При этом я остаюсь реалистом – понимаю, что вечного ничего не бывает. Территория, конечно, требует своей реконструкции, но сделать это практически невозможно. Дома тогда строились из тех материалов, которые были под рукой. Если с перекрытиями можно поработать, то деревянные маршевые лестницы не соответствуют пожарным требованиям. Реконструкция любого этого дома будет стоить дороже, чем его снести и построить точно такой же. Но они еще живчики, поэтому пускай стоят.