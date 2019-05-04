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Что есть и сколько двигаться? Названы способы снизить риск преждевременной смерти
Источник материала: СТВ
Новости мира. Не так давно мы писали, что
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В зависимости от активности наблюдаемых разделили на четыре группы: менее 4 часов в сидячем положении, от 4 до 6 часов, от 6 до 8 часов, более 8 часов. Также была ещё одна классификация: полное отсутствие физической активности, до 149 минут, 150-299 минут, 300-419, 420 минут и более.
К концу исследования учёные пришли к выводу, что у тех, кто сидит более 6 часов в день возрастает риск ранней смерти от всех причин. Как и ожидалось, в наибольшей опасности оказались те, кто вообще не занимался спортом.
Минимальная разминка улучшала состояние всех, кто сидел менее 8 часов в день. Нормальная и высокая физическая активность снижала ВПС у всех испытуемых.
Один из самых простых способов повысить физическую активность – устраивать прогулки. Быстрая ходьба внесёт в жизнь разнообразие, а также она не грозит растяжением мышц или другими травмами, которые могут возникнуть из-за серьёзных физических нагрузок.
Теперь перейдём к исследованию шведских учёных. Научные сотрудники выяснили, что употребление жирной рыбы повышает ВПС на 50%.
Как
Выяснилось, что испытуемые с самым высоким уровнем полихлорированных бифенилов (ПХБ) умирали на 50% чаще. ПХБ – это группа вредных органических соединений, которые вызывают мутации, особенно негативно они сказываются на беременных, поскольку под угрозу попадает и плод.
ПХБ содержится в мясе, молочных продуктах и особенно в жирной рыбе (лососе и салаке). Стоит отметить, что ПХБ накапливается именно в жировых тканях, поэтому не обязательно совсем отказываться от мяса. Например, курятина, крольчатина, телятина и говядина содержат не так много жира. Баранина и свинина в этом смысле опаснее. Что касается вегетарианцев, то они застрахованы от накопления ПХБ через поедание животных.
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Новости мира. Не так давно мы писали, что ускоренный пульс повышает вероятность преждевременной смерти (ВПС). В этот раз мы узнаем, как понизить ВПС, а также какая...
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