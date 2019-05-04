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Что есть и сколько двигаться? Названы способы снизить риск преждевременной смерти

05.05.2019 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Не так давно мы писали, что ускоренный пульс повышает вероятность преждевременной смерти (ВПС). В этот раз мы узнаем, как понизить ВПС, а также какая еда может быть опасна.  

Как сообщает EurekAlert! со ссылкой на Journal of the American College of Cardiology, научная группа из Австралии, Норвегии и Великобритании изучила образ жизни 149 тысяч добровольцев в возрасте 45+ лет с целью выяснить, что увеличивает ВПС. Наблюдения длились примерно девять лет.  

В зависимости от активности наблюдаемых разделили на четыре группы: менее 4 часов в сидячем положении, от 4 до 6 часов, от 6 до 8 часов, более 8 часов. Также была ещё одна классификация: полное отсутствие физической активности, до 149 минут, 150-299 минут, 300-419, 420 минут и более.  

Учёные назвали лучшее время для физических упражнений  

К концу исследования учёные пришли к выводу, что у тех, кто сидит более 6 часов в день возрастает риск ранней смерти от всех причин. Как и ожидалось, в наибольшей опасности оказались те, кто вообще не занимался спортом.  

Минимальная разминка улучшала состояние всех, кто сидел менее 8 часов в день. Нормальная и высокая физическая активность снижала ВПС у всех испытуемых.  

Один из самых простых способов повысить физическую активность – устраивать прогулки. Быстрая ходьба внесёт в жизнь разнообразие, а также она не грозит растяжением мышц или другими травмами, которые могут возникнуть из-за серьёзных физических нагрузок.  

Двигайся и не нервничай. Учёные выяснили, какие люди стареют медленнее  

Теперь перейдём к исследованию шведских учёных. Научные сотрудники выяснили, что употребление жирной рыбы повышает ВПС на 50%.  

Как информирует MedicalXpress со ссылкой на JAMA Network Open, специалисты обследовали примерно тысячу 70-летних людей в 2001-2004 году, а потом повторили обследование по достижении добровольцами 75 лет.  

Выяснилось, что испытуемые с самым высоким уровнем полихлорированных бифенилов (ПХБ) умирали на 50% чаще. ПХБ – это группа вредных органических соединений, которые вызывают мутации, особенно негативно они сказываются на беременных, поскольку под угрозу попадает и плод.  

Названа самая полезная для здоровья человека рыба  

ПХБ содержится в мясе, молочных продуктах и особенно в жирной рыбе (лососе и салаке). Стоит отметить, что ПХБ накапливается именно в жировых тканях, поэтому не обязательно совсем отказываться от мяса. Например, курятина, крольчатина, телятина и говядина содержат не так много жира. Баранина и свинина в этом смысле опаснее. Что касается вегетарианцев, то они застрахованы от накопления ПХБ через поедание животных.  
 
 
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Новости мира. Не так давно мы писали, что ускоренный пульс повышает вероятность преждевременной смерти (ВПС). В этот раз мы узнаем, как понизить ВПС, а также какая...
 
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