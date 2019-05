Путин забросил 8 шайб в Сочи, а после игры приветствовал зрителей, не заметил ковер и распластался во весь рост

Источник материала: Tut.by

Владимир Путин забросил 8 шайб в выставочном матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в Сочи.

После игры глава российского государства катился по периметру площадки и приветствовал зрителей, но не заметил ковер, расстеленный напротив калитки. Наехав на него коньками, Владимир Путин споткнулся и распластался на нем во весь рост.

Впрочем, с помощью сопровождавших его хоккеистов, в том числе трехкратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Фетисова и обладателя Кубка Стэнли Валерия Каменского, очень быстро поднялся и продолжил движение.

Кадры происшествия размещены в твиттере ABC News.

