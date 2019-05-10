Путин забросил 8 шайб в Сочи, а после игры приветствовал зрителей, не заметил ковер и распластался во весь рост

Источник материала: Tut.by

Владимир Путин забросил 8 шайб в выставочном матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в Сочи.

После игры глава российского государства катился по периметру площадки и приветствовал зрителей, но не заметил ковер, расстеленный напротив калитки. Наехав на него коньками, Владимир Путин споткнулся и распластался на нем во весь рост.



Кадр twitter.com/ABC













Впрочем, с помощью сопровождавших его хоккеистов, в том числе трехкратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Фетисова и обладателя Кубка Стэнли Валерия Каменского, очень быстро поднялся и продолжил движение.

Кадры происшествия размещены в твиттере ABC News.

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Russian President Vladimir Putin took a fall as he waved to the crowd during an ice-hockey game in Sochi. He scored eight goals during the exhibition match in what has become a yearly tradition. https://t.co/x0mN62qQoY pic.twitter.com/l6XCRrwsIB — ABC News (@ABC) 10 мая 2019 г.

Матч VIII Всероссийского фестиваля прошел в Ледовом дворце «Большой» в Сочи и завершился победой команды «Легенды хоккея» над командой «Сборная ночной лиги» со счетом 14:7. Владимир Путин в составе «Легенд хоккея» набрал 9 (8+1) результативных очков, сообщает РИА «Новости» .

Министр обороны России Сергей Шойгу отметился в этой игре хет-триком, набрав 3 (3+0) очка. Также по шайбе за «Легенд» забросили Павел Буре, Сергей Федоров и Виталий Прохоров.