Источник материала: Новости Волковыска

Трагедия произошла в деревне Озериско Волковысского района. На пульт сотрудников РОВД поступило сообщение о том, что в доме обнаружен труп жительницы данного населенного пункта 1957 года рождения. На теле женщины имелись видимые телесные повреждения, что дало понять о криминальном характере смерти.

Во время вскрытия было установлено, смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, перелома костей носа, кровоизлияния и ушиба головного мозга.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в поле зрение правоохранителей попал сожитель 1972 года рождения. 14 мая он находился в состоянии алкогольного опьянения и у него возник конфликт с женщиной. Когда аргументы кончились, в ход пошла грубая сила. Гражданин нанес сожительнице 5 ударов в лицо, причинив таким образом тяжкие телесные повреждения, от которых она и скончалась.

Уголовное дело возбуждено по части третей статьи 147 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения повлекшего смерть». Ранее мужчина уже имел проблемы с законом, . сообщает сайт МВД.

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