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Алейников: «Мы бежим-бежим-бежим. И 9 мая – день, когда останавливаемся и вспоминаем какие-то важные вещи»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О прошлом и настоящем Беларуси говорили в программе
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Денис Алейников, член Совета по развитию предпринимательства при Президенте Республики Беларусь:
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Алейников: «Мы бежим-бежим-бежим. И 9 мая – день, когда останавливаемся и вспоминаем какие-то важные вещи»
Новости Беларуси. О прошлом и настоящем Беларуси говорили в программе «В обстановке мира».
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