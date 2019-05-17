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Алейников: «Мы бежим-бежим-бежим. И 9 мая – день, когда останавливаемся и вспоминаем какие-то важные вещи»

18.05.2019 21:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О прошлом и настоящем Беларуси говорили в программе «В обстановке мира».

Алейников: «Мы бежим-бежим-бежим. И 9 мая – день, когда останавливаемся и вспоминаем какие-то важные вещи»

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Денис, а вот когда мы говорим о каких-то вещах, связанных с празднованием, скажите, вот идея, которая впервые была озвучена в Беларуси в своё время и находит отражение до сих пор в акции «Беларусь помнит», когда люди выходят с портретами своих предков, вот для Вас это насколько важно? Как Вы это воспринимаете? Как Вы это оцениваете? Вот, Ваше мнение?

Алейников: «Мы бежим-бежим-бежим. И 9 мая – день, когда останавливаемся и вспоминаем какие-то важные вещи»

Денис Алейников, член Совета по развитию предпринимательства при Президенте Республики Беларусь:
Ну, Вы даже немножко предвосхитили мой ответ своим вопросом. Я даже безотносительно акции хотел сказать, что вот для меня 9 мая – это, прежде всего, День памяти. Это День памяти, когда мы вспоминаем наших предков, наших прадедов. И то, что они сделали для нашей жизни, вот сегодняшней – такой немножко суетной, да, быстрой, сменяющейся обстановкой, сменяющейся информацией, со всеми этими технологиями...

Когда мы бежим-бежим-бежим, и как-то мы забываем уже, откуда мы бежим, куда мы бежим и забываем, что было раньше, да? И вот 9 мая – это такой день, когда мы останавливаемся и вспоминаем какие-то, на самом деле, важные вещи. И если не успели поклониться, то где-то и кланяемся тем людям, которые и сделали этот подвиг.


 
 
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Новости Беларуси. О прошлом и настоящем Беларуси говорили в программе «В обстановке мира».
 
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