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Пионерский брейк-данс и рэп вместо гитары: современные пионеры Беларуси
19.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня День пионерии. Праздник известен со времен Советского Союза. По традиции лучшим школьникам повязывают красные галстуки. Слеты и линейки в этот день проходят и в Беларуси, сообщает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.
Место встречи белорусских
При виде этих кадров может показаться, что машину времени все-таки изобрели. Пионерия и сегодня популярна в Беларуси. Дело это хоть и добровольное, но вступают в ряды большинство школьников.
«Пионерская организация объединяет в своих рядах порядка 70% школьников. Мы стараемся сохранить традиции, но с учетом перемен ищем новые популярные формы для детей», – говорит председатель Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.
Пионерский брейк-данс никого больше не шокирует. А вместо песен под гитару теперь читают рэп о любви к стране. Внешний вид пионеров тоже изменился. Пилотки и белые рубашки – на личное усмотрение. А галстуки – уже красно-зеленые, под цвета белорусского флага. Но главное – сегодня, как и десятки лет назад, пионеры делают что-то такое, за что их ценят.
«Мы помогаем ветеранам, нуждающимся. Развлекаемся, устраиваем конкурсы, чтобы и среди своих выявлять лучших из лучших», – говорит пионер Максим Гусаков.
Такая активность незамеченной не остается. Она помогает белорусским пионерам и в школе учиться, и в вузы поступать.
«Волонтерская деятельность помогает поступить. Есть способы, как помочь ребятам, даже добавить баллов в ЦТ», – говорит пионервожатая Юлия Суханская.
Однако привилегии еще нужно заслужить. На конкурсе пионерии жюри оценивало команды по многим критериям: и умение выступать, и дружность, и внешний вид. В награду лучшему вожатому страны подарили ноутбук, пионеру – планшет, октябренку – телефон. В работе юных активистов такие гаджеты просто необходимы. Ведь пионерию нужно продвигать и в Сети.
В Беларуси пионерское движение - самое массовое на постсоветском пространстве. В организации почти 650 тысяч школьников.
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Внешний вид пионеров тоже изменился. Пилотки и белые рубашки – на личное усмотрение. А галстуки – уже красно-зеленые.
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