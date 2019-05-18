Пионерский брейк-данс и рэп вместо гитары: современные пионеры Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня День пионерии. Праздник известен со времен Советского Союза. По традиции лучшим школьникам повязывают красные галстуки. Слеты и линейки в этот день проходят и в Беларуси, сообщает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Место встречи белорусских пионеров – здание музея Великой Отечественной войны. На нем и поныне развевается советский флаг. Активисты за пару минут до начала конкурса, как во времена СССР, повторяют речевки. Правда, на новый лад.

При виде этих кадров может показаться, что машину времени все-таки изобрели. Пионерия и сегодня популярна в Беларуси. Дело это хоть и добровольное, но вступают в ряды большинство школьников.

«Пионерская организация объединяет в своих рядах порядка 70% школьников. Мы стараемся сохранить традиции, но с учетом перемен ищем новые популярные формы для детей», – говорит председатель Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

Пионерский брейк-данс никого больше не шокирует. А вместо песен под гитару теперь читают рэп о любви к стране. Внешний вид пионеров тоже изменился. Пилотки и белые рубашки – на личное усмотрение. А галстуки – уже красно-зеленые, под цвета белорусского флага. Но главное – сегодня, как и десятки лет назад, пионеры делают что-то такое, за что их ценят.

«Мы помогаем ветеранам, нуждающимся. Развлекаемся, устраиваем конкурсы, чтобы и среди своих выявлять лучших из лучших», – говорит пионер Максим Гусаков.

Такая активность незамеченной не остается. Она помогает белорусским пионерам и в школе учиться, и в вузы поступать.

«Волонтерская деятельность помогает поступить. Есть способы, как помочь ребятам, даже добавить баллов в ЦТ», – говорит пионервожатая Юлия Суханская.

Однако привилегии еще нужно заслужить. На конкурсе пионерии жюри оценивало команды по многим критериям: и умение выступать, и дружность, и внешний вид. В награду лучшему вожатому страны подарили ноутбук, пионеру – планшет, октябренку – телефон. В работе юных активистов такие гаджеты просто необходимы. Ведь пионерию нужно продвигать и в Сети.

В Беларуси пионерское движение - самое массовое на постсоветском пространстве. В организации почти 650 тысяч школьников.