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Пять рублей за пол-литра. На Брестчине уже продают первую белорусскую клубнику

20.05.2019 11:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В агрогородке Дворец в продаже появилась первая клубника, сообщили TUT.BY в местном сельисполкоме.


За литровую банку первой ягоды просят 10 рублей, за пол-литра — вдвое меньше. Пока предложение невелико, поэтому клубнику реализуют на торговых точках возле трассы М10.

В этом году из-за погоды ягода «пошла» позже, чем в прошлом. Свою лепту внесли и сильные ливни, которые обрушились на Полесье 17 мая и подтопили теплицы, сообщили в сельисполкоме.

В прошлом году первую клубнику во Дворце собирали уже 6 мая, пишет «Медиа-Полесье». Хотя обычно первая ягода появляется в конце мая. Так, в 2017-м первую ягоду начали продавать в Дворце с 27 мая — по 7 рублей за литровую банку, в 2016 году с 25 мая — по 5 рублей.

Первая клубника появилась и в Дрогичине, который не первый год конкурирует с Лунинетчиной в праве называться клубничной столицей Беларуси, рассказали TUT.BY в Дрогичинском райисполкоме.

 
 
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В этом году из-за погоды ягода «пошла» позже, чем в прошлом.
 
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