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В церемонии открытия II Европейских игр будут задействованы камера-паук и дополненная реальность
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тысяча световых голов и три тысячи квадратных метров экранов. На стадионе «Динамо» начали монтаж оборудования к церемонии открытия II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим заняты более 200 человек, в том числе российские специалисты.
Впервые в СНГ снимать церемонию с высоты будет камера-паук, а полное погружение в происходящее на арене обеспечит уникальная технология дополненной реальности.
Лейтмотивом церемонии станут белорусские традиции и последние достижения нашей страны в различных областях.
Сергей Хомич, начальник управления церемоний и культурной программы дирекции II Европейских игр:
Сергей Калинников, технический продюсер церемоний открытия и закрытия II Европейских игр:
К официальной церемонии изменится даже чаша Олимпийского огня. На её основной части появятся символы всех стран-участниц мульти-спортивного форума. Генеральную репетицию со зрителями на «Динамо» проведут 19 июня за два дня до начала долгожданного шоу.
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Новости Беларуси. Тысяча световых голов и три тысячи квадратных метров экранов. На стадионе «Динамо» начали монтаж оборудования к церемонии открытия II...
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