ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В церемонии открытия II Европейских игр будут задействованы камера-паук и дополненная реальность

24.05.2019 18:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тысяча световых голов и три тысячи квадратных метров экранов. На стадионе «Динамо» начали монтаж оборудования к церемонии открытия II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим заняты более 200 человек, в том числе российские специалисты.

В церемонии открытия II Европейских игр будут задействованы камера-паук и дополненная реальность

Впервые в СНГ снимать церемонию с высоты будет камера-паук, а полное погружение в происходящее на арене обеспечит уникальная технология дополненной реальности.

С применением нанотехнологий каждую чеканили по 20 часов. Что особенного в дизайне и сколько весит медаль II Европейских игр?

Лейтмотивом церемонии станут белорусские традиции и последние достижения нашей страны в различных областях.

В церемонии открытия II Европейских игр будут задействованы камера-паук и дополненная реальность

Сергей Хомич, начальник управления церемоний и культурной программы дирекции II Европейских игр:
Церемонию открытия традиционно смотрят даже больше людей, чем посмотрят остальные соревнования. Поэтому, это возможность рассказать о стране. Традиционно, во время церемонии открытия рассказывается и культура, и история, и то, чем гордится страна.

В церемонии открытия II Европейских игр будут задействованы камера-паук и дополненная реальность

Сергей Калинников, технический продюсер церемоний открытия и закрытия II Европейских игр:
Это мероприятие уровня Олимпийских игр. Готовилось оно порядка года, монтаж – больше месяца. И самое тяжёлое, что мы должны оставить поле в рабочем состоянии, так как на следующий день здесь пройдут тренировки, а после – соревнования.

В церемонии открытия II Европейских игр будут задействованы камера-паук и дополненная реальность

К официальной церемонии изменится даже чаша Олимпийского огня. На её основной части появятся символы всех стран-участниц мульти-спортивного форума. Генеральную репетицию со зрителями на «Динамо» проведут 19 июня за два дня до начала долгожданного шоу.

Люди в материале: Сергей Хомич, Сергей Калинников
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Тысяча световых голов и три тысячи квадратных метров экранов. На стадионе «Динамо» начали монтаж оборудования к церемонии открытия II...
 
Новости дня
Новости разные
 
Молодёжный марафон «75» пройдёт в рамках акции «Беларусь помнит»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика