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Подведены итоги международного экономического форума "Новые возможности и перспективы сотрудничества"

25.05.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

В городском амфитеатре торжественно завершили работу международного экономического форума "Новые возможности и перспективы сотрудничества". 
Председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик вручил приз создателю лучшего молодежного стартап-проекта. Это восьмиклассник школы №3 города Ошмяны Максим Дервис - автор приложения "Путеводитель по Ошмянам".

Подведены итоги международного экономического форума "Новые возможности и перспективы сотрудничества"

В завершение Геннадий Хоружик передал флаг региональной выставки "Северный вектор Гродненщины" председателю Островецкого райисполкома Игорю Шалудину. Следующая выставка пройдет в Островце.

Подведены итоги международного экономического форума "Новые возможности и перспективы сотрудничества"

Виолетта ВОЙТКО.
Фото автора.
 
 
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В городском амфитеатре торжественно завершили работу международного экономического форума "Новые возможности и перспективы сотрудничества". 
 
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