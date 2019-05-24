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Подведены итоги международного экономического форума "Новые возможности и перспективы сотрудничества"
25.05.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
В городском амфитеатре торжественно завершили работу международного экономического форума "Новые возможности и перспективы сотрудничества".
В завершение Геннадий Хоружик передал флаг региональной выставки "Северный вектор Гродненщины" председателю Островецкого райисполкома Игорю Шалудину. Следующая выставка пройдет в Островце.
Виолетта ВОЙТКО.
Фото автора.
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Подведены итоги международного экономического форума "Новые возможности и перспективы сотрудничества"
В городском амфитеатре торжественно завершили работу международного экономического форума "Новые возможности и перспективы сотрудничества".
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