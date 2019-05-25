Титул «Миссис Минск» достался Александре Кирилович. Она представит страну на конкурсе «Миссис Вселенная»

Источник материала: Tut.by

Вчера в Prime Hall состоялся финал конкурса «Миссис Минск». Титул «Миссис Минск» достался Александре Кирилович. Вместе с короной Александра получила право представить нашу страну на международном конкурсе «Миссис Вселенная».





Александре 37 лет, она мама четверых детей. Девушка увлекается классическими и современными направлениями танцев, тайским боксом. Кроме того, Александра — КМС по дзюдо-самбо и капитан в запасе — она служила в спецназе.

Титул «Первой вице-миссис Минск» завоевала Татьяна Скугорь. «Второй вице-миссис Минск» стала Александра Савицкая.













Кто достоин стать самой красивой замужней женщиной столицы, определяло жюри. В его состав вошли певица Наталья Бертош, модель Алена Лобанова, автор курсов по фототренингу Алеся Пашкевич, «Мисс Беларусь — 1998» Светлана Кузнецова, «Миссис Вселенная — 2015» Светлана Статкевич, визажист Ольга Чернова, актер Виктор Бойко, шоумен Андрей Бонд, арт-директор фестиваля «Волна Идей» Руслан Галышин, певец Shir, а также журналист и предприниматель Иван Муравьев.





За время проекта конкурсантки успели поучаствовать в фотосессии и спортивном состязании, приготовить 47 видов драников, проявить свои таланты и презентовать социальные проекты. 4 лучших творческих номера и 4 самых значимых по мнению жюри социальных проекта были представлены в финале конкурса.

Помимо этого, на финальном шоу девушки продемонстрировали коктейльные наряды, вечерние платья и свою фигуру, пройдясь по подиуму в купальниках.

Напомним, конкурс «Миссис Минск» — коммерческий проект, то есть, участницы оплачивали свое место в конкурсе. Организаторы искали замужних женщин в возрасте от 20 до 45 лет, без вредных привычек, но с активной социальной позицией и минской регистрацией в паспорте. По итогам собеседований из более чем 1000 претенденток в финал вышли 47 участниц.