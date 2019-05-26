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Мобильное приложение “МЧС Беларуси. Помощь рядом” поможет сориентироваться в нестандартных ситуациях

27.05.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Заблудились в лесу? Разбили термометр? Опасаетесь бушующей грозы? Что делать в той или иной нестандартной ситуации, подскажет мобильное приложение «МЧС Беларуси. Помощь рядом».

Мобильное приложение “МЧС Беларуси. Помощь рядом” поможет сориентироваться в нестандартных ситуациях

Одна из важнейших задач виртуального помощника — показать человеку, как эффективно действовать по принципу «5 шагов на спасение». Сейчас в разделе «Что делать?» собрано около 50 тем.

В программу встроена система оповещения о неблагоприятных и опасных явлениях. Пользователи получают своевременное предупреждение, основанное на данных Гидрометеоцентра, доступны и рекомендации о том, как вести себя в подобных обстоятельствах. В случае масштабной ЧС природного характера администратор включит дополнительный раздел «Сообщить о ЧС».

Немаловажная функция — кнопка звонка в МЧС «112». Люди в критической ситуации нередко забывают номера телефонов экстренных служб. С помощью кнопки в приложении есть возможность не только соединения со спасателями, но и отправки sмs или звонков на заданный номер. Например, врачу или родным.

Раздел “Первая помощь” основан на международных стандартах обучения в этом направлении и разработан в рамках совместного проекта Обществ Красного Креста Беларуси и Украины. Здесь есть и голосовые подсказки.

Кроме того, в приложении реализованы поиск, возможность проверить полученные знания в тестах, прочитать  статьи в разделе «Энциклопедия», поучаствовать в рейтинге МЧС на прохождение тестов и отправить свои координаты, если вдруг потерялся в лесу.

Приложение реализовано на базе платформы Android, не использует никаких персональных данных пользователей и пригодится всем: каждый должен быть в курсе неблагоприятных прогнозов погоды и иметь под рукой информацию о действиях в нештатной ситуации. Найти “МЧС Беларуси. Помощь рядом” можно в PlayMarket.

Роман СЕРЧЕНЯ,

старший инспектор РОЧС.

 
 
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Заблудились в лесу? Разбили термометр? Опасаетесь бушующей грозы? Что делать в той или иной нестандартной ситуации, подскажет мобильное приложение «МЧС...
 
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