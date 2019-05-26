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Лукашенко поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки

27.05.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время ознакомления с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к кольцевой автодороге вокруг Минска, поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки, передает корреспондент БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время ознакомления с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к кольцевой автодороге вокруг...
 
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