Когда стоит идти в отпуск этим летом? Гороскоп для всех знаков Зодиака

Источник материала: СТВ

До начала лета осталось менее 24 часов. Школьники и студенты, которые не оканчивают школы, колледжи и университеты, уже вот-вот смогут насладиться полноценным отдыхом. Тем, кто уже закончил учёбу и с головой ушёл в работу, остаётся только надеяться на хороший отпуск и кондиционеры в кабинетах.

Впрочем, лето несёт в себе заряд позитива для всех и сразу. Люди уже скинули шубы, сменили зимнюю резину на летнюю и, вероятно, начали ездить на шашлыки. Также, возможно, некоторые люди задаются критически важным вопросом: «Как не потратить лето впустую?». И вот тут мы обратимся за советом к гороскопу.

Овны.

Только представители первого знака Зодиака захотят уйти в отпуск – посыплются предложения о сотрудничестве. Если финансовое положение позволяет, лучше помахать всем рукой, улыбнуться, и предложить встретиться позднее, когда Овны вернутся свеженькими и отдохнувшими. Только вот флиртовать во время поездки в другие страны не нужно, потому что вторая половинка, если она есть, может узнать и разозлиться. Если партнёра нет – можно флиртовать в своё удовольствие! И немного о грустном. Если финансовое положение не позволяет махнуть рукой на предложения о сотрудничестве, то при выборе условий сотрудничества следует проявлять осторожность.

Тельцы.

У представителей второго знака Зодиака ожидаются интересные знакомства. В июне лучше ещё поработать, поскольку работа будет ладиться. А если работы нет, то самое время её поискать, гороскоп предсказывает удачное высокооплачиваемое рабочее место. Лето – отличная возможность для семейных Тельцов провести больше времени с детьми. В конце концов, кроме июня есть ещё июль и август, так что для отпуска можно улучить хотя бы недельку. И вот эту недельку стоит провести с детьми, научить их жарить шашлык, пинать мяч и показать, наконец, кто тут мастер Heroes of Might and Magic! А если с семьёй не сложилось, то ещё не поздно всё исправить, если, конечно, есть желание.

Близнецы.

Представителям третьего знака Зодиака гороскоп обещает насыщенное лето. В июне и июле будут приятные сюрпризы, вторая половинка отогреется на солнышке и захочет больше внимания и любви, а одинокие Близнецы смогут найти себе спутника или спутницу жизни. И, да, отпуск зовёт. В свободное время вполне можно заняться чем-нибудь новым, например, научиться готовить блюда из более чем трёх ингредиентов. Можно подружиться с турничком или начать заниматься йогой, ведь на пляжах никогда не повредит блеснуть подтянутым и спортивным телом.

Раки.

Лето у представителей четвёртого знака Зодиака будет жизненным. Или, иначе говоря, стандартным: светлая полоса – тёмная полоса – светлая полоса… В общем, всякие неприятности могут случиться, но сильно огорчаться не нужно, ведь они будут компенсироваться приятными моментами. Если чего-то хочется давно и очень сильно, то хватит ждать, время действовать! Даже если что-то пойдёт не так, это намного лучше, чем если ничего не пойдёт никак. Кстати, если второй половинки нет, а найти хочется, то летом нужно проявлять повышенную бдительность. Никогда не знаешь, где судьбу повстречаешь.

Львы.

Представителям пятого знака Зодиака летом будет классно. Тепло, весело, подъём по карьерной лестнице, повышенная вероятность для свободных Львов найти себе партнёра. Если имеется собственный бизнес, то есть шанс заключить выгодные сделки. Уточнение, шанс есть, но здоровая подозрительность ещё никому не вредила, вдруг за внешне очень привлекательной сделкой таится тёмный замысел? А, да, и не стоит большую часть летнего досуга проводить дома. Даже свято верящему в аристократизм бледной кожи интроверту нужно хоть немного облучиться ультрафиолетом и получить заветный витамин D .

Девы.

Гороскоп предсказывает представителям шестого знака Зодиака бытовые трудности в начале лета. И перед походом на пляж с ними придётся разобраться, ведь, как говорится, бытовые проблемы – не волки, в лес не убегут. Далее можно пообщаться с родственниками, повеселиться с друзьями и второй половинкой, если есть. И следует заранее распланировать бюджет, чтобы не спустить все деньги на развлечения, а потом до зарплаты существовать на хлебе с водой. Кстати, одалживать свои средства тоже не рекомендуется, потому что обратно их можно и не получить.

Весы.

У представителей седьмого знака Зодиака лето будет таким же чудесным, как и у Львов. Возможны предложения смотаться куда-нибудь, например, в шаолиньскую школу. А почему бы и нет? Не на всю жизнь же, а месяц-два вполне можно потренироваться. Правда, придётся выучить китайский. Но ведь это тоже плюс! Ожидаются интересные встречи. Может, не друг, а сам шаолиньский монах предложит познакомиться поближе с его мастером? Гороскоп также обещает и финансовые успехи, но на лотереи лучше не надеяться. Может, зарплату повысят? Или стоимость имущества вырастет? Да, вторую половинку тоже можно найти, но для этого нужно приложить усилия. Вряд ли, если вы парень, к вам в руки прямо с неба (со второго-третьего этажа) упадёт девушка (которая неосторожно мыла окно).

Скорпионы.

Представителям восьмого знака Зодиака лето подарит яркие и незабываемые впечатления. Возможно, захочется изменить стиль в одежде и причёске – дерзайте! Если захочется заняться бизнесом – сперва потребуется составить бизнес-план, как говорится: «Деньги счёт любят», и неосторожность может дорого обойтись. Захочется изменений в личной жизни? Гороскоп не против! Самое время познакомиться с потенциальной второй половинкой. А для очень стеснительных существуют сайты знакомств. Только не надо слишком долгого онлайн-общения. День-два-три попереписывались и вперёд на свидание! Если же у Скорпионов уже есть семья, то важно провести с ней время. Ну, там, кофе в постель, блинчики на завтрак и всё такое. Совместный поход тоже может укрепить отношения.

Стрельцы.

У представителей девятого знака Зодиака летом ожидается… стабильность. Стабильно положительные эмоции! Если есть мечта – пора осуществить её. Да, потом некоторое время придётся жить без мечты, но ведь можно придумать новую. Если есть проблемы с деньгами – это очень печально. Многие люди хорошо понимают эту тяжёлую ситуацию. Печально, конечно, а потому стоит попытаться найти дополнительный источник дохода. Гороскоп не уточняет, какой именно, а то ведь Стрельцы могут обидеться, если им посоветуют в отпуске найти подработку. В отпуске надо отдыхать и стараться не конфликтовать. Ибо зачем? Лучше усмехнуться и выпить чаю с печенькой.

Козероги.

Все представители десятого знака Зодиака знают: гороскоп считает их отчаянными трудоголиками. Настолько отчаянными, что даже летом Козероги желают вкалывать так, как будто у них восемь детей, которых нужно платно обучать в самых дорогих ВУЗах страны. Так вот, летом всё же стоит отдохнуть, набраться сил и приятных впечатлений. Задача максимум – взять отпуск и отправиться в путешествие или поход. Задача минимум – не проводить на дачных грядках более трёх часов в день. Дача для отдыха! Лучше полежать в гамаке, почитать книжку или заняться вязанием. И, конечно, если есть желание, можно озаботиться поисками второй половинки.

Водолеи.

Представителям одиннадцатого знака Зодиака гороскоп обещает суперспособность. Водолеи массово превратятся в Решательмэнов. Жизненная проблема? Решательмэн решит её в два счёта. Сложности в отношениях со второй половинкой? Решательмэн придумает способ, как возродить былые пылкие чувства. Стремительный карьерный рост и большая прибыль? Решательмэн… гм, доволен этим. И, да, даже супергерои нуждаются в отдыхе. Так что, когда всё будет улажено, следует снять костюм Решательмэна и просто отлично провести время.

Рыбы.

В представителях двенадцатого знака Зодиака этим летом пробудится творческая личность. Появится вдохновение писать картины, создавать скульптуры, заняться архитектурным проектированием, обустроить дом и наладить отношения в The Sims. Кстати, если со скульптурами и картинами получится очень хорошо, то можно обменять их на звонкую монетку. На работе всё будет нормально, начальство смягчилось душой под воздействием нежных солнечных лучей. В семье тоже всё хорошо. А если у Рыб нет спутника или спутницы жизни, то в августе таковые могут обнаружиться.

На этом гороскоп умолкает, но важно помнить, что всё в руках самого человека. Так что вперёд – вершить свою судьбу!