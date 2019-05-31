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Горецкий вестник
Мы отобрали для вас фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе. Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото хештегом #gorkiv
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#gorkiv #bgsha #horki #sky #sunrise #belarus Иногда и родная Горецкая земля удивляет вечерним красками. Верхний пруд
A post shared by Shura Balagan (@kukuruzo_87) on May 29, 2019 at 9:25am PDT
#gorkiv #bgsha #horki #sky #sunrise #belarus Иногда и родная Горецкая земля удивляет вечерним красками. Верхний пруд
A post shared by Shura Balagan (@kukuruzo_87) on May 29, 2019 at 9:25am PDT
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Но мне рядом с тобой, не до них
A post shared by V a l e r i a
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Горки в Instagram за неделю Мы отобрали для вас фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе. Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото...
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Но мне рядом с тобой, не до них
A post shared by V a l e r i a
0
Ссылка на источник
69
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горки в Instagram за неделю Мы отобрали для вас фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе. Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото...
Загрузка...
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