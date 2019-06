4-го номера ATP выставили из зала во время его пресс-конференции, чтобы освободить место для Серены Уильямс

Источник материала: Tut.by

Пресс-конференцию 4-й ракетки мира среди мужчин австрийца Доминика Тима после победы над уругвайцем Пабло Куэвасом на «Ролан Гаррос» 1 июня остановили досрочно, чтобы с освободить помещение для американки Серены Уильямс, которая вылетела из турнира в 3-м круге.

Прямо во время пресс-конференции прошлогоднего финалиста «Ролан Гаррос» ему сказали, что он должен уйти и освободить конференц-зал, чтобы в нем с журналистами пообщалась 37-летняя Серена Уильямс, проигравшая 20-летней Софии Кенин.

Впрочем, как отмечает Sports.ru со ссылкой на metro.co.uk , сама Серена хотела провести пресс-конференцию в свободном зале, но организаторы решили очистить для нее главный, где в это время находился Доминик Тим.

— Я вообще не понимаю, серьезно. Какого черта? Это бред какой-то. Я должен уйти, потому что она придет? Ладно, я уйду. Я тоже могу делать все, что хочу, — сказал недовольный австриец.