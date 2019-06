Соцсети сочувствуют «самой печальной кошке в мире»

Источник материала: Tut.by

В Twitter стало набирать популярность фото кошки с грустной мордочкой по имени Луна. Ее взгляд расстрогал пользователей соцсети, и они принялись публиковать снимки своих питомцев и делать из них мемы. Об этом пишет MediaLeaks.

Все началось с того, что девушка с нимком dreamghoul выложила несколько фотографий своей кошки Луны. «Каждый раз, когда я зову свою кошку по имени, она смотрит на меня так, будто я сообщила ей о смерти мужа в море», — добавила пользовательница.

every time i say my cat’s name she looks at me like i just told her that her husband died at sea pic.twitter.com/hBiO62AxWy — dreamghoul (@TheDreamGhoul) 28 мая 2019 г.

За несколько дней пост набрал почти 200 тысяч лайков и 50 тысяч расшаров. Некоторые в комментариях отметили , что «им ужасно смешно с ее печали, но они ничего не могут с этим поделать». Кто-то написал : «Зачем ты напоминаешь ей о любимом?».

Другие юзеры решили опубликовать кадры со своими питомцами, многие из которых оказались похожи на Луну:

I just saw this tweet and thought for a split second how tf did my cat get on Twitter without me posting it lol pic.twitter.com/7FgPghBLVP — laura (@wanderlustlaura) 29 мая 2019 г.

Только что увидела этот твит и на секунду подумала, что кто-то выложил моего кота в твиттер без моего ведома, лол.

My lil dude can’t hear but he still looks like he’s about to break down in tears pic.twitter.com/ujo6TpOhng — sharni (@sharniiturner) 29 мая 2019 г.

Мой маленький чувачок [совсем] не слышит, но он выглядит так, будто вот-вот разрыдается.

Нашлись и те, кто решил использовать фото с мордочкой Луны в качестве мемов:

Me: Hey where's the piece of pizza i was saving for later



Brother: Oh I ate it



Me: pic.twitter.com/jbiQNK2gwB — carol danvers please marry me (@mtimes03) 30 мая 2019 г.

Я: «Привет, где тот кусок пиццы, который я оставила на потом?»

Брат: «Я его съел»

Я: