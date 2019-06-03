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Соцсети сочувствуют «самой печальной кошке в мире»
Источник материала: Tut.by
В Twitter стало набирать популярность фото кошки с грустной мордочкой по имени Луна. Ее взгляд расстрогал пользователей соцсети, и они принялись публиковать снимки своих питомцев и делать из них мемы. Об этом
Все началось с того, что девушка с нимком dreamghoul выложила несколько фотографий своей кошки Луны. «Каждый раз, когда я зову свою кошку по имени, она смотрит на меня так, будто я сообщила ей о смерти мужа в море», — добавила пользовательница.
За несколько дней пост набрал почти 200 тысяч лайков и 50 тысяч расшаров. Некоторые в комментариях
Другие юзеры решили опубликовать кадры со своими питомцами, многие из которых оказались похожи на Луну:
Только что увидела этот твит и на секунду подумала, что кто-то выложил моего кота в твиттер без моего ведома, лол.
Мой маленький чувачок [совсем] не слышит, но он выглядит так, будто вот-вот разрыдается.
Нашлись и те, кто решил использовать фото с мордочкой Луны в качестве мемов:
Я: «Привет, где тот кусок пиццы, который я оставила на потом?»
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