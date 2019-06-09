С быховчанами заключают целевые договоры, которые помогут при поступлении

Источник материала: Маяк Преднепровья

Лето – пора жаркая. Причем не только в плане погодных условий. Наступает самое горячее время для выпускников школ. Экзамены позади, впереди вступительная кампания. «Кем быть?» — вопрос, волнующий сегодня, пожалуй, каждого абитуриента. Тому, кто уже определился с выбором будущей профессии, осталось лишь успешно пройти вступительные испытания. Осуществить задуманное — стать студентом — помогут целевые направления. Каковы возможности, гарантии и привилегии «целевиков»? В этом разбиралась журналист «МП».

Сельское хозяйство

Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома подставит плечо тем, кто желает освоить специальности «Ветеринарная медицина», «Агрономия», «Зоотехния», «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства», «Энергетическое обеспечение процессов сельского хозяйства», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Заключение целевых договоров для поступления в ведущие аграрные вузы и ссузыБеларуси дает абитуриентам ряд преимуществ. «Целевиков» зачисляют по отдельному конкурсу, им гарантируется проживание в общежитии, плюс стопроцентное трудоустройство в хозяйства района.

Будут «бонусы» для молодых специалистов-аграриев и в виде материальных выплат. Два года им установят доплату в размере двух тарифных ставок 1 разряда, а следующие три года – в трехкратном размере тарифной ставки 1 разряда. Помогут «целевикам» и с жильем.

Желающим получить высшее образование нужно сдать централизованное тестирование по белорусскому или русскому языку и два ЦТ по профильным специальностям. Поступающим же в ссузы и этого не нужно. Они зачисляются по среднему баллу аттестата.

Кстати, заключить целевые договоры могут не только выпускники школ, но и те, у кого уже имеется среднее специальное образование по востребованным профессиям.

Пакет документов для заключения целевого договора минимальный: копия аттестата или диплома, паспорт и справка о месте жительства.

Образование

Отдел по образованию райисполкома уже заказал целевые направления. Причем сделал это, исходя из потребностей учащихся, мотивированных на получение педагогических специальностей. Целевые договоры заключат со всеми желающими выпускниками школ, но зачислен в ряды студентов по такому документу будет только один абитуриент – между «целевиками» свой конкурс.

За направлением бывшим выпускникам следует прийти с родителем или законным представителем. При этом на руках нужно иметь паспорт, аттестат, сертификаты с ЦТ. Есть одно «но» — проходной балл по профилирующим предметам в аттестате должен быть не ниже «семи».

«Отработка» по целевому направлению – пять лет. Доплаты на первом рабочем месте – 10 процентов от оклада в течение двух лет.

К слову, району нужны дефектологи, психологи, учителя математики и информатики.

Здравоохранение и медицина

Целевые договоры с молодежью заключает и центральная районная больница. Заинтересованность в притоке новых кадров очевидна: медсестры, фельдшера, акушерки, зубные фельдшера всегда востребованы в ЦРБ.

Аттестат или диплом, паспорт, а также документ, удостоверяющий личность одного из родителей, – вот перечень документов, которые необходимы для заключения целевого договора. Сроки их предоставления таковы: с 10 июня по 17 июля — для поступающих в медицинские вузы Беларуси, с 17 июля по 9 августа — для абитуриентов ссузов Могилевской области.

«Целевики», получившие среднее специальное образование, гарантированно обеспечиваются работой на три года. Зарекомендуют себя хорошо – с ними обязательно продлят трудовые отношения.

Врачей-гигиенистов и врачей-эпидемиологов готовит Белорусский государственный медицинский университет. В таких специалистах нуждается районный центр гигиены и эпидемиологии.

Целевая подготовка – гарантия трудоустройства. При поступлении у «целевиков» свой конкурс, где проходной балл, как правило, ниже, чем для тех, кто желает стать студентами на общих условиях.

Осталось только сдать ЦТ по русскому или белорусскому языку, химии и биологии.

Мнение Профессионала

Татьяна Ермолицкая, начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома:

— Мы всегда приветствуем приход молодых кадров. Но особенно рады, когда трудовые места занимает своя, местная молодежь. Заключение целевых договоров – обоюдовыгодное сотрудничество, назовем это так.Наши вчерашние выпускники получают работу и остаются на Быховщине. Это наш потенциал, люди с современными взглядами и новыми подходами к работе. Поэтому у нанимателей есть возможность не только омолодить свой коллектив, но и заполучить специалистов, заинтересованных в процветании той или иной организации. Ведь лучше самих хозяев никто трудиться не станет. Подчеркну: целевых направлений не стоит бояться, наоборот, необходимо ими воспользоваться. Они дают нашей молодежи широкие возможности и гарантии.

Алеся МУХАЧЕВА.