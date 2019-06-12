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Отличник здравоохранения. В канун Дня медицинских работников этого звания удостоен врач-психиатр-нарколог РПБ «Гайтюнишки» Валерий Прокопик

13.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Отличник здравоохранения. В канун Дня медицинских работников этого звания удостоен врач-психиатр-нарколог РПБ «Гайтюнишки» Валерий Прокопик

Знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» награждаются медицинские работники, которые отдали этой сфере не один десяток лет, стали настоящими профессионалами и внесли значительный личный вклад в развитие здравоохранения. В их число теперь входит врач-психиатр-нарколог РПБ «Гайтюнишки» Валерий Федорович Прокопик.


Отличник здравоохранения. В канун Дня медицинских работников этого звания удостоен врач-психиатр-нарколог РПБ «Гайтюнишки» Валерий Прокопик


Отличник здравоохранения. В канун Дня медицинских работников этого звания удостоен врач-психиатр-нарколог РПБ «Гайтюнишки» Валерий Прокопик

Сегодня в Республиканской психиатрической больнице «Гайтюнишки» прошло в торжество, посвященное предстоящему профессиональному празднику. Началось оно со слов признательности всему коллективу за преданность профессии главного врача Маргариты Георгиевны Кудян. Пожелания крепкого здоровья, терпения и благополучия были адресованы каждому сидящему в этом зале.

С особым почетом на сцену пригласили коллег, удостоенных высоких наград — В.Ф. Прокопик и Е.Ф. Озаровскую. Инспектор по кадрам Елена Францевна награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

— Если честно, достаточно спокойно отношусь к наградам различного рода. Хотя скрывать не буду — получить этот знак, да еще в торжественной обстановке, приятно, — скромно принимал поздравления Валерий Федорович.

Но слава любого врача бежит впереди него. С уважением и благодарностью отзываются люди о грамотном, ответственном и внимательном докторе, порядочном человеке, которого отличают не только высокий профессионализм, но и душевность, стремление к соучастию.


Отличник здравоохранения. В канун Дня медицинских работников этого звания удостоен врач-психиатр-нарколог РПБ «Гайтюнишки» Валерий Прокопик

В профессию Валерий Федорович пришел в 1998 году после окончания Гродненского медицинского университета по специальности «Медико-профилактическое дело». Некоторое время работал врачом-гигиенистом и врачом-эпидемиологом в Вороновском районном центре гигиены и эпидемиологии. А в 2006 году решил сменить профиль. Пройдя переобучение, перевелся в РПБ «Гайтюнишки» в качестве врача-психиатра-нарколога. В этом учреждении здравоохранения медицинскую помощь получают пациенты особой категории. Лечение по определению суда здесь проходят душевно больные, совершившие опасные деяния и представляющие по своему психическому состоянию и характеру содеянного опасность для общества. Стратегия отношений врача и пациента имеет свою специфику. Тем не менее, квалифицированная помощь должна быть оказана, уверен Валерий Федорович. И немалую роль в эффективности лечения имеет слово, поддержка.

С заслуженной наградой профессионала своего дела поздравляли не только коллеги. Щедрый музыкальный подарок всем работникам РПБ «Гайтюнишки» преподнесли участники ансамбля песни и танца «Лидчанка».


Отличник здравоохранения. В канун Дня медицинских работников этого звания удостоен врач-психиатр-нарколог РПБ «Гайтюнишки» Валерий Прокопик
Отличник здравоохранения. В канун Дня медицинских работников этого звания удостоен врач-психиатр-нарколог РПБ «Гайтюнишки» Валерий Прокопик
Отличник здравоохранения. В канун Дня медицинских работников этого звания удостоен врач-психиатр-нарколог РПБ «Гайтюнишки» Валерий Прокопик
Отличник здравоохранения. В канун Дня медицинских работников этого звания удостоен врач-психиатр-нарколог РПБ «Гайтюнишки» Валерий Прокопик
Отличник здравоохранения. В канун Дня медицинских работников этого звания удостоен врач-психиатр-нарколог РПБ «Гайтюнишки» Валерий Прокопик
Отличник здравоохранения. В канун Дня медицинских работников этого звания удостоен врач-психиатр-нарколог РПБ «Гайтюнишки» Валерий Прокопик
Отличник здравоохранения. В канун Дня медицинских работников этого звания удостоен врач-психиатр-нарколог РПБ «Гайтюнишки» Валерий Прокопик
Отличник здравоохранения. В канун Дня медицинских работников этого звания удостоен врач-психиатр-нарколог РПБ «Гайтюнишки» Валерий Прокопик
Отличник здравоохранения. В канун Дня медицинских работников этого звания удостоен врач-психиатр-нарколог РПБ «Гайтюнишки» Валерий Прокопик
Отличник здравоохранения. В канун Дня медицинских работников этого звания удостоен врач-психиатр-нарколог РПБ «Гайтюнишки» Валерий Прокопик
Отличник здравоохранения. В канун Дня медицинских работников этого звания удостоен врач-психиатр-нарколог РПБ «Гайтюнишки» Валерий Прокопик
Отличник здравоохранения. В канун Дня медицинских работников этого звания удостоен врач-психиатр-нарколог РПБ «Гайтюнишки» Валерий Прокопик
Отличник здравоохранения. В канун Дня медицинских работников этого звания удостоен врач-психиатр-нарколог РПБ «Гайтюнишки» Валерий Прокопик
Отличник здравоохранения. В канун Дня медицинских работников этого звания удостоен врач-психиатр-нарколог РПБ «Гайтюнишки» Валерий Прокопик

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
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Знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» награждаются медицинские работники, которые отдали этой сфере не один десяток лет, стали настоящими...
 
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